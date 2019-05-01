Шашлыки отменяются: новосибирцам запретили жечь костры в майские праздники

В городе ввели противопожарный режим

В ближайшие 12 дней костры — вне закона
В ближайшие 12 дней костры — вне закона

В Новосибирске и Новосибирской области ввели особый противопожарный режим — жителям запретили жечь костры и сухую траву. 


Об этом говорится в постановлении областного правительства от 22 апреля. Документ установил пожароопасный режим с 1 по 12 мая — на все майские праздники.


Пожароопасный режим вводили в регионе две недели назад. В МЧС объясняли, что противопожарный режим запрещает разводить костры в лесах, полях, парках, а также в огородах и на дачных участках.


«Жителям необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особый противопожарный режим вводится для того, чтобы предотвратить возможные возгорания и защитить населенные пункты от угрозы», — говорили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области в ответ на запрос НГС.


За нарушение особого режима новосибирцам грозит штраф, а если из-за огня пострадало чужое имущество — лишение свободы до одного года. Наказание зависит от тяжести последствий, отметили в ведомстве. 


В ближайшие дни погода ни дачников, ни любителей лесных прогулок не обрадует — синоптики пообещали заморозки, ливни и снегопады с сильным ветром

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