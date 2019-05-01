«Ад наш», «Ы-ы-ыть!» и «Свободу пуськам»: история «Монстрации» в лозунгах

Новосибирская «Монстрация» уже 15 лет считается одним из самых ярких шествий на 1 Мая. Таким её сделали толпы молодёжи, их яркие костюмы и громкая музыка, но главная причина — в забавных, абсурдных и противоречивых лозунгах, основные из которых держат в тайне и показывают на огромных растяжках впереди колонны. НГС вспомнил главные и самые запоминающиеся лозунги «Монстрации» за все 15 лет её существования.





2004









Первая «Монстрация» в Новосибирске прошла в 2004 году и собрала всего около 80 человек. Главными лозунгами стали «Таня не плачь», «Ы-ы-ыть!», а также таблички «Бало» и «Зае». В первые пять лет колонна с абсурдными и провокационными плакатами скромно шла в хвосте за первомайскими демонстрантами.





2005









Спустя год на самой большой растяжке шествия написали: «Не яйца красят человека, а человек яйца!!!» — тогда Пасха выпала на 1 мая. В 2016 году такое повторилось, только уже против «монстрантов» выступили православные активисты.





2006









«Бугага», «404 not found», «Купи слона!» и другие лозунги сверкали на улицах Новосибирска в 2006 году. Были и более жёсткие, но внимание тогда ещё милиции они не привлекли.







2007









В 2007 году самыми заметными плакатами были «Да ну на фиг», «Минздрав не прав» и «Ешьте детей».





2008









«Не учите нас жить, а то мы научим вас!» — в 2008 году колонна «Монстрации» шла с огромной чёрно-белой растяжкой. Среди других заметных лозунгов мелькали «Даёшь укроп!», «Я не очкую» и «Даёшь sex на первом свидании», вот что волновало тогдашнюю молодёжь.





2009









10 лет назад «монстранты» выходили с плакатами «Варёный лук фу», «Добился сам — добей товарища», «Паскуда тварь» — мем того времени.





2010









К 2010 году количество участников «Монстрации» переваливало за 2 тысячи человек. «Скажи миру "Ы"», «Мне всё фиолетово», «Хочу на ручки» — писали участники на своих плакатах. Главным лозунгом стала длинная оранжевая растяжка: «Если все вот так ходить начнут — то это ж какая-то анархия настанет».





2011









«Больше-то с вами и говорить не о чем» стало главным лозунгом «Монстрации–2011». Были и другие вроде «Вокруг так много приключений, а попа-то одна» и «Ну что вы несёте».





2012









В 2012 году толпа скандировала «Мы — это вы» — количество пришедших оценивали в три тысячи человек и уже тогда это было больше, чем на официальном шествии.





2013









В 2013 году участников стало немного меньше, чем в последние годы, но всё равно мероприятие было очень массовым. Главные лозунги 2013 года — «Вперёд в тёмное прошлое», «Я карнавал этот город» и «Свободу пуськам, пенсии бабуськам» — последний закрепили на грузовике, который сопровождал колонну.





2014









Пять лет назад у «Монстрации» появился самый короткий лозунг — «Ад наш».





2015









В 2015 году шествие «монстрантов» оказалось на грани срыва — участников с плакатами не пустили на Красный проспект, помешать им пытались и десятки омоновцев. Но «Монстрация» всё равно состоялась, а её главным лозунгом стало «Господи прости».





2016









«Ave изолента», «Всем фыр-фыр» и, конечно же, «Здесь вам не Москва» — под такими лозунгами прошли «монстранты» в 2015 году. Кажется, что это было вчера.







2017









К 2017 году 1 Мая уже ассоциировалось больше с «Монстрацией», чем с демонстрацией. «**** Запрещена в России» — главный плакат.







2018









В прошлом году организатор всех «Монстраций» Артём Лоскутов показал городу «запрещёнку», а ещё главный лозунг: «Севернее Кореи».





2019









В этом году произошло странное — главных плакатов оказалось два. Сначала «монстранты» вышли с красной растяжкой «Нам хана», а потом «Городу нужны мы, а не эта тряпка». О том, как проходило самое абсурдное шествие Первомая — в онлайн-репортаже НГС. Лучшие фото с последней «Монстрации» — в подборке НГС.