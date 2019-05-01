Сотни новосибирцев пришли в центр города отпраздновать Первомай

Несмотря на холодную погоду, горожане отправились ходить по Красному проспекту с плакатами в руках

В течение всего дня 1 мая по центру Новосибирска пройдут сразу несколько колонн — профсоюзы, политические партии и участники «Монстрации». Из архива НГС

В Новосибирске началось празднование 1 Мая — с 10:00 колонны участников первомайской демонстрации двинутся от Дома офицеров и улицы Писарева по Красному проспекту и дойдут до площади Ленина. Позднее, в полдень, по маршруту от станции метро Красный проспект до центра города пройдут и участники «Монстрации».





В течение дня корреспонденты НГС будут следить за празднованием 1 Мая в режиме онлайн.





НГС уже подробно описывал маршрут шествий по городу. Также мы составили карту перекрытых дорог в Новосибирске в течение сегодняшнего дня.





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