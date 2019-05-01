Праздник зимы и труда: по Красному проспекту шагает колонна тружеников и депутатов
НГС в режиме онлайн следит за праздником, на котором мёрзнут новосибирцы
В Новосибирске началось празднование 1 Мая — с 10:00 колонны участников первомайской демонстрации двинутся от Дома офицеров и улицы Писарева по Красному проспекту и дойдут до площади Ленина. Позднее, в полдень, по маршруту от станции метро Красный проспект до центра города пройдут и участники «Монстрации».
В течение дня корреспонденты НГС будут следить за празднованием 1 Мая в режиме онлайн.
Присылайте сообщения, фото и видео с празднования 1 Мая в редакцию НГС — их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Вот так площадь Ленина выглядит сейчас с веб-камер «Электронного города».
Срочное сообщение от нашего корреспондента Стаса Соколова.
«Народ частично начал валить. Как обычно», — пишет Стас.
Наши корреспонденты завершают прямое видеовключение с площади Ленина.
Но мы обязательно вернёмся ближе к полудню — «Монстрация» же будет.
Пока первые участники демонстрации дошли до площади Ленина, хвост ещё шагает около мединститута на углу Красного проспекта и Фрунзе.
Колонна идёт очень быстро. От станции «Красный проспект» до площади Ленина она дошла минут за 20. Не всякие пешеходы так шустро бегают.
Идём под живую музыку — оркестр
Начальника городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анну Терешкову легко узнать даже в толпе людей в чёрных куртках — она часто носит ярко-красную одежду.
Эти участники демонстрации, очевидно, оделись теплее других — поэтому у них Первомай сибирский, а не какой-то другой.
Анатолий Локоть уже рядом с Андреем Травниковым. Также среди участников — глава областного минфина Виталий Голубенко, председатель Заксобрания Андрейц Шимкив и глава горсовета Дмитрий Асанцев. Есть и много других депутатов. Обязательное для всех мероприятие, все понимают.
Тут у нас и фольклорным мотивам место нашлось.
Колонна теперь точно пошла. Губернатора Андрея Травникова в ней видели. Мэра Анатолия Локтя — пока нет. Видимо, он стартует от улицы Писарева.
Ещё несколько фото от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
Корреспонденты НГС сообщают, что на Первомае раздают агитаматериалы в поддержку Анатолия Локтя, который заявил, что пойдёт на выборы в этом сентябре.
И все пошли — смотрим стрим от нашего корреспондента Дарьи Януш. Она, например, рекомендует теплее одеться всем тем, кто намеревается выйти на демонстрацию.
Сотни и тысячи людей. Место работы некоторых легко узнать по плакатам.
Напоминаем, что в центр сегодня на автомобиле лучше не ездить — карта перекрытий впечатлит любого водителя.
Срочное сообщение. Снег усиливается!
А все ведущие к Красному проспекту улицы перегорожены коммунальными машинами.
Прямо сейчас площадь Ленина выглядит вот так — тут пустынно и никого, кроме полицейских, нет. Площадь огорожена. В воздухе летают одинокие снежинки.
Вот и первые фото с места. На станции метро «Красный проспект» сейчас так.
Людей очень много — намного больше, чем в прошлом году. Есть празднующие из области — их можно легко узнать по майкам с надписью «Черепановский район». Нашлось место и бюджетникам, и даже работникам СГК.
Сегодня по центру Новосибирска пройдут несколько колонн. Мы составили карту основных маршрутов шествий.
Ближайшее шествие, профсоюзное, стартует в 10:00.
А уже спустя 2 часа — её маршрут отличается только финальной точкой.
С погодой новосибирцам сегодня действительно не повезло. После вчерашних почти 20 градусов тепла в город пришёл сильный ветер, который поднял пыльную бурю, а местами даже срывал крыши и валил светофоры.
В течение дня заметно теплее уже не станет. Мы составили для вас подробный прогноз погоды на ближайшие дни — лучше погреться дома (и почитать НГС).
Если всё же пойдёте на праздник — присылайте свои впечатления в редакцию НГС.