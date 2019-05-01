Праздник зимы и труда: по Красному проспекту шагает колонна тружеников и депутатов

НГС в режиме онлайн следит за праздником, на котором мёрзнут новосибирцы

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В течение всего дня 1 мая по центру Новосибирска пройдут сразу несколько колонн — профсоюзы, политические партии и участники «Монстрации». Из архива НГС

В Новосибирске началось празднование 1 Мая — с 10:00 колонны участников первомайской демонстрации двинутся от Дома офицеров и улицы Писарева по Красному проспекту и дойдут до площади Ленина. Позднее, в полдень, по маршруту от станции метро Красный проспект до центра города пройдут и участники «Монстрации».







В течение дня корреспонденты НГС будут следить за празднованием 1 Мая в режиме онлайн.





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10:37

Вот так площадь Ленина выглядит сейчас с веб-камер «Электронного города».





Пока одни уходят, другие приходят — людей на площади стабильно много





10:36

Срочное сообщение от нашего корреспондента Стаса Соколова.





«Народ частично начал валить. Как обычно», — пишет Стас.





10:30

Наши корреспонденты завершают прямое видеовключение с площади Ленина.





Но мы обязательно вернёмся ближе к полудню — «Монстрация» же будет.





10:29

Пока первые участники демонстрации дошли до площади Ленина, хвост ещё шагает около мединститута на углу Красного проспекта и Фрунзе.





10:26

Колонна идёт очень быстро. От станции «Красный проспект» до площади Ленина она дошла минут за 20. Не всякие пешеходы так шустро бегают.





Не каждый Первомай такой людный, отмечают наши корреспонденты





10:19

Идём под живую музыку — оркестр





Духовой оркестр шагает очень быстро, как и вся колонна





Музыканты идут во главе шествия





10:18

Начальника городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анну Терешкову легко узнать даже в толпе людей в чёрных куртках — она часто носит ярко-красную одежду.





Найдите Анну Терешкову на фото





10:14

Эти участники демонстрации, очевидно, оделись теплее других — поэтому у них Первомай сибирский, а не какой-то другой.









10:12

Анатолий Локоть уже рядом с Андреем Травниковым. Также среди участников — глава областного минфина Виталий Голубенко, председатель Заксобрания Андрейц Шимкив и глава горсовета Дмитрий Асанцев. Есть и много других депутатов. Обязательное для всех мероприятие, все понимают.





Руководители города и области всегда идут вне партийных колонн





Мэр вливается в колонну с губернатором

















10:11

Тут у нас и фольклорным мотивам место нашлось.





Это команда из театра кукол — одна из самых красочных





Краснеть сегодня и правда не за что













10:07

Колонна теперь точно пошла. Губернатора Андрея Травникова в ней видели. Мэра Анатолия Локтя — пока нет. Видимо, он стартует от улицы Писарева.





10:06

Ещё несколько фото от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.





В первомайских колоннах нашлось место и курсантам





Редакция не смогла понять, что символизируют эти ростовые куклы. Бурундуки? Присылайте ваши варианты в редакционную почту





10:03

Не обошлось без ярых сторонников мэра





Корреспонденты НГС сообщают, что на Первомае раздают агитаматериалы в поддержку Анатолия Локтя, который заявил, что пойдёт на выборы в этом сентябре.





10:00





И все пошли — смотрим стрим от нашего корреспондента Дарьи Януш. Она, например, рекомендует теплее одеться всем тем, кто намеревается выйти на демонстрацию.





09:52

Сотни и тысячи людей. Место работы некоторых легко узнать по плакатам.





Железнодорожники — постоянные участники Первомая





Добрался до шествия и Завод им. Чкалова





Пришёл и электровакуумный завод (ему идти относительно недалеко)





09:48

Напоминаем, что в центр сегодня на автомобиле лучше не ездить — карта перекрытий впечатлит любого водителя.





09:47

Срочное сообщение. Снег усиливается!





09:47

А все ведущие к Красному проспекту улицы перегорожены коммунальными машинами.





Машина коммунальных служб заблокировала выезд на площадь Ленина со стороны перекрёстка Ленина и Советской





09:45

Прямо сейчас площадь Ленина выглядит вот так — тут пустынно и никого, кроме полицейских, нет. Площадь огорожена. В воздухе летают одинокие снежинки.





На площадь Ленина колонны демонстрантов придут уже в двенадцатом часу





09:43

Вот и первые фото с места. На станции метро «Красный проспект» сейчас так.





Это веселье сегодня проедет по центру Новосибирска. Даже если вы не хотели слушать песни, они приедут сами





Людей очень много — намного больше, чем в прошлом году. Есть празднующие из области — их можно легко узнать по майкам с надписью «Черепановский район». Нашлось место и бюджетникам, и даже работникам СГК.





Несмотря на холод, на Красном проспекте уже больше тысячи горожан





09:43

Сегодня по центру Новосибирска пройдут несколько колонн. Мы составили карту основных маршрутов шествий.





Ближайшее шествие, профсоюзное, стартует в 10:00.









А уже спустя 2 часа — её маршрут отличается только финальной точкой.









09:32

С погодой новосибирцам сегодня действительно не повезло. После вчерашних почти 20 градусов тепла в город пришёл сильный ветер, который поднял пыльную бурю, а местами даже срывал крыши и валил светофоры.





В течение дня заметно теплее уже не станет. Мы составили для вас подробный прогноз погоды на ближайшие дни — лучше погреться дома (и почитать НГС).





Если всё же пойдёте на праздник — присылайте свои впечатления в редакцию НГС.



