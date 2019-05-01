«Школа гордится своими учениками»: коллектив из Новосибирска взял Гран-при международного конкурса

Также в разных номинациях танцовщики заняли призовые места

Коллектив «Страна Чудес» городской школы искусств № 29 получил высокие награды 
Коллектив «Страна Чудес» городской школы искусств № 29 получил высокие награды 

Новосибирский танцевальный коллектив «Страна Чудес» получил Гран-при на международном конкурсе-фестивале «Салют весны», который проводится в рамках Международного проекта «Звёзды Евразии» в Нур-Султане. Также коллектив победил в номинации «Лучший коллектив», а танцовщики взяли призовые места в отдельных номинациях. Победителей наградили дипломами международного образца. 


«Почти все номера в классическом танце получили высшую оценку жюри, и дети стали лауреатами 1-й степени. В современном и народном танце также все — только лауреаты 1-й и 2-й степени. Шикарная постановка балета «Чиполлино» при участии разновозрастной категории детей <...> не оставила зрителей и жюри равнодушными. Хвалили за круглым столом, позвали с [балетом] «Чиполлино» на гала-концерт. Школа гордится своими учениками, преподавателями. Дети занимаются на бюджетной основе, очень талантливые, целеустремленные. Сцена не терпит лени. Очень мало [мест], где сохраняются [сейчас] традиции классического танца. Руководитель коллектива <...> Хандрыкина Ольга Анатольевна делает всё, чтобы классика продолжала существовать в школе искусств и на хорошем уровне», — рассказали корреспонденту НГС родители учеников. 


По словам родителей, для танцевального коллектива это не первый конкурс. За последние несколько лет дети побывали на конкурсах в Казани, Сочи, Екатеринбурге, Томске, Кемерове и Праге. 


Детей наградили дипломами международного образца
Детей наградили дипломами международного образца


В марте другой детский коллектив из Новосибирска получил Гран-при международного фестиваля «ГАЛА КОНКУРС» — в Толмачёво победителей встречали родители с цветами и воздушными шарами


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