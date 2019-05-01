Не справился с управлением: в Ленинском районе водитель легковушки снёс светофор

ДТП произошло на пересечении улиц Блюхера и Ватутина

У автомобиля пробиты два колеса

В Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в светофор на высокой скорости — от удара светофор упал на тротуар. Случай произошёл 30 апреля около 23:50 на пересечении улиц Блюхера и Ватутина.







Как сообщают очевидцы в социальный сетях, падающий светофор чуть не задел проходящего рядом пешехода.





«Водитель седана пояснил нашему подписчику, что при движении со стороны улицы Титова он заехал в яму, из-за чего пробил два колеса и потерял управление, после чего автомобиль вынесло на светофор», — сообщает служба эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».





В городской службе 112 корреспонденту НГС подтвердили факт ДТП и сообщили, что обошлось без пострадавших.





Недавно в Октябрьском районе Новосибирска сильный ветер наклонил светофор набок — стойку светофора почти вырвало из земли.

