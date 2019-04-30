В сквере Славы погас Вечный огонь

Это случилось из-за погодных условий

Вечный огонь у Монумента Славы в Ленинском районе
Вечный огонь у Монумента Славы в Ленинском районе

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска в сквере Славы погас Вечный огонь. Об этом в редакцию НГС сообщил дежурный городской службы 112. 


«Прошла информация, что сегодня в 21:09 у Монумента Славы потух огонь. По предварительной информации, огонь будет зажжён завтра (1 мая. — Прим.ред), всё зависит от погодных условий», — сообщил дежурный.


Летом в сквере у Вечного огня проходит традиционная акция «Свеча памяти» — в ней принимают участие сотни новосибирцев. В феврале у Монумента Славы возложили венки — мероприятие проводилось в честь празднования Дня защитника Отечества


Недавно с постамента в конце аллеи Красного проспекта пропала БМП — её увезли для того, чтобы доработать скульптурную композицию

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