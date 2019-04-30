Алексей Аравин признался, что этот поступок был вызван негативными эмоциями после поражения

Игрока новосибирского футбольного клуба «Сибирь» Алексея Аравина дисквалифицировали на два матча из-за того, что он ногой выбил стекло в кабине для резервного судьи, когда уходил с игрового поля через телескопический тоннель. Это решение было принято сегодня на заседании КДК (Контрольно-дисциплинарного комитета) Российского футбольного союза. Футболист не сможет сыграть за свою команду в матчах с ФК «Сочи» и ФК «Армавир».







Как сообщает пресс-служба ФК «Сибирь», инцидент произошёл после матча Первенства России в Нижнем Новгороде 28 апреля.





«Согласно записи в протоколе матча, Алексей Аравин получил красную карточку от главного арбитра Артёма Любимова уже после финального свистка в матче 34-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Нижний Новгород" — "Сибирь" за агрессивное поведение, выраженное в том, что Аравин, "покидая пределы поля через телескопический тоннель, ударил ногой и выбил стекло в кабине для резервного судьи"», — сообщили в пресс-службе.





После того как было принято решение о дисквалификации, Алексей Аравин извинился перед болельщиками, партнёрами по команде и руководством клуба через пресс-службу ФК «Сибирь».





«Я хочу принести искренние извинения за своё неподобающее поведение после матча в Нижнем Новгороде. Мой поступок был вызван негативными эмоциями после обидного поражения и не был направлен в адрес кого-либо из официальных лиц матча. Наша команда находится в трудном турнирном положении. Все в команде настраиваются только на победу в каждой игре и целиком выкладываются на футбольном поле, но, к сожалению, не всегда всё получается так, как мы того хотим. Я проявил несдержанность и приношу извинения новосибирским болельщикам, партнёрам по команде и руководству клуба за то, что их подвёл, а также руководству ФК "Нижний Новгород", нижегородским болельщикам, которые стали свидетелями моего поступка», — заявил футболист.







Две недели назад биатлониста из Новосибирска Максима Буртасова дисквалифицировали на год из-за пропуска трёх допинг-тестов, которые спортсмен должен был пройти в течение года, — он сможет вернуться к соревнованиям только в апреле 2020 года.