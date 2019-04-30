Новосибирский футболист выбил ногой стекло в кабине судьи — его дисквалифицировали на два матча

Игрок ФК «Сибирь» извинился за свой поступок перед болельщиками

Алексей Аравин признался, что этот поступок был вызван негативными эмоциями после поражения
Алексей Аравин признался, что этот поступок был вызван негативными эмоциями после поражения

Игрока новосибирского футбольного клуба «Сибирь» Алексея Аравина дисквалифицировали на два матча из-за того, что он ногой выбил стекло в кабине для резервного судьи, когда уходил с игрового поля через телескопический тоннель. Это решение было принято сегодня на заседании КДК (Контрольно-дисциплинарного комитета) Российского футбольного союза. Футболист не сможет сыграть за свою команду в матчах с ФК «Сочи» и ФК «Армавир». 


Как сообщает пресс-служба ФК «Сибирь», инцидент произошёл после матча Первенства России в Нижнем Новгороде 28 апреля.


«Согласно записи в протоколе матча, Алексей Аравин получил красную карточку от главного арбитра Артёма Любимова уже после финального свистка в матче 34-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Нижний Новгород" — "Сибирь" за агрессивное поведение, выраженное в том, что Аравин, "покидая пределы поля через телескопический тоннель, ударил ногой и выбил стекло в кабине для резервного судьи"», — сообщили в пресс-службе. 


После того как было принято решение о дисквалификации, Алексей Аравин извинился перед болельщиками, партнёрами по команде и руководством клуба через пресс-службу ФК «Сибирь». 


«Я хочу принести искренние извинения за своё неподобающее поведение после матча в Нижнем Новгороде. Мой поступок был вызван негативными эмоциями после обидного поражения и не был направлен в адрес кого-либо из официальных лиц матча. Наша команда находится в трудном турнирном положении. Все в команде настраиваются только на победу в каждой игре и целиком выкладываются на футбольном поле, но, к сожалению, не всегда всё получается так, как мы того хотим. Я проявил несдержанность и приношу извинения новосибирским болельщикам, партнёрам по команде и руководству клуба за то, что их подвёл, а также руководству ФК "Нижний Новгород", нижегородским болельщикам, которые стали свидетелями моего поступка», — заявил футболист. 


Две недели назад биатлониста из Новосибирска Максима Буртасова дисквалифицировали на год из-за пропуска трёх допинг-тестов, которые спортсмен должен был пройти в течение года, — он сможет вернуться к соревнованиям только в апреле 2020 года. 

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