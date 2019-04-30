Пожилая женщина выпала из окна на Дуси Ковальчук — на месте работают полицейские

Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности происшествия

Женщина выпала из окна — к ней отправили медиков и полицию
Женщина выпала из окна — к ней отправили медиков и полицию

Сегодня вечером, 30 апреля, в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук, 268/3 пожилая женщина выпала из окна.


«Информация поступила такая. Выпала из окна — с какой квартиры, какого этажа, неизвестно — пожилая женщина. 02, 03 поехали туда», — сообщил корреспонденту НГС дежурный службы 112. Информация поступила в 20:20.


В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт происшествия. 


«Действительно, в полицию поступило сообщение о том, что женщина на улице Дуси Ковальчук <...> [выпала из окна]. На место выехали сотрудники полиции. Работают на месте, выясняются все подробности происшествия», — коротко сообщили в ведомстве.


Вчера вечером в Октябрьском районе на Бориса Богаткова двухлетний ребёнок выпал с третьего этажа — он облокотился на москитную сетку и упал на газон. Его осмотрели медики, оказалось, что его жизни и здоровью ничего не угрожало.

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