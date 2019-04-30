Кварталы у Бугринского моста остались без света из-за обрыва ЛЭП

Без света на несколько часов остались 465 домов

Электричество пропало из-за обрыва проводов

Сегодня вечером без света остались жители нескольких сотен домов в кварталах вблизи Бугринского моста — электричество пропало из-за обрыва проводов.





По информации портала «Мой Новосибирск», в 18:30 произошёл обрыв ЛЭП, из-за чего без света осталось 465 частных домов на улицах Выборной, Кирова, нескольких Камышенских переулках и на других улицах. Свет в дома должен вернуться в 21:30.







Последнее массовое отключение произошло вчера вечером — без света остались 170 домов в частном секторе Калининского района.