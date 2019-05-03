Купил за миллион, а выглядит на десять: KIA начала продавать корейскую «Порше Панамера»
KIA представила универсал ProCeed с люксовым кузовом
Компания KIA начала продажи в России универсала ProCeed с кузовом shooting brake — машина уже появилась у дилеров в Новосибирске.
Это особый «приспортивленный» вид кузова с покатой задней частью, частично отсылающий к дизайну купе. Именно поэтому универсал ProCeed сзади напоминает гораздо более дорогую модель Porsche Panamera.
«Уже есть автомобиль, красного цвета, выставили в шоу-рум. Цена — от 1,5 до 2 миллионов. Там всего две комплектации на российский рынок», — рассказали в отделе продаж дилерского центра KIA «Мегапарк».
В комплектации GT Line за
В оснащение входят 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, полностью светодиодные фары, сиденья из экокожи, подогрев передних и задних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, раздельный климат-контроль, сенсорная мультимедиа.
Старшая комплектация GT отличается колёсами 18-го размера, спортивными креслами, системой контроля слепых зон, системой удержания в полосе, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков. Кроме того, эта версия оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. Стоит такая комплектация
Понравилось? Почитайте еще мнения экспертов о возможности повышения в 6 раз штрафа за превышение скорости — с 500 до 3000 рублей.
Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.