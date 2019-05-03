Купил за миллион, а выглядит на десять: KIA начала продавать корейскую «Порше Панамера»

KIA представила универсал ProCeed с люксовым кузовом

ProCeed получил редкий кузов shooting brake
ProCeed получил редкий кузов shooting brake

Компания KIA начала продажи в России универсала ProCeed с кузовом shooting brake — машина уже появилась у дилеров в Новосибирске. 


Это особый «приспортивленный» вид кузова с покатой задней частью, частично отсылающий к дизайну купе. Именно поэтому универсал ProCeed сзади напоминает гораздо более дорогую модель Porsche Panamera. 


«Уже есть автомобиль, красного цвета, выставили в шоу-рум. Цена — от 1,5 до 2 миллионов. Там всего две комплектации на российский рынок», — рассказали в отделе продаж дилерского центра KIA «Мегапарк». 


В комплектации GT Line за 1 519 900 рублей ProCeed снабжён 1,4-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 140 л.с. Привод — передний, коробка передач — 7-ступенчатый робот DCT. 


Сзади автомобиль выглядит эффектно
Сзади автомобиль выглядит эффектно


В оснащение входят 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, полностью светодиодные фары, сиденья из экокожи, подогрев передних и задних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, раздельный климат-контроль, сенсорная мультимедиа. 


Спереди универсал похож на обычный Ceed
Спереди универсал похож на обычный Ceed


Старшая комплектация GT отличается колёсами 18-го размера, спортивными креслами, системой контроля слепых зон, системой удержания в полосе, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков. Кроме того, эта версия оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. Стоит такая комплектация 1 999 900 рублей. 


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