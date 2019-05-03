Купил за миллион, а выглядит на десять: KIA начала продавать корейскую «Порше Панамера»

ProCeed получил редкий кузов shooting brake

Компания KIA начала продажи в России универсала ProCeed с кузовом shooting brake — машина уже появилась у дилеров в Новосибирске.





Это особый «приспортивленный» вид кузова с покатой задней частью, частично отсылающий к дизайну купе. Именно поэтому универсал ProCeed сзади напоминает гораздо более дорогую модель Porsche Panamera.







«Уже есть автомобиль, красного цвета, выставили в шоу-рум. Цена — от 1,5 до 2 миллионов. Там всего две комплектации на российский рынок», — рассказали в отделе продаж дилерского центра KIA «Мегапарк».





В комплектации GT Line за 1 519 900 рублей ProCeed снабжён 1,4-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 140 л.с. Привод — передний, коробка передач — 7-ступенчатый робот DCT.





Сзади автомобиль выглядит эффектно





В оснащение входят 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, полностью светодиодные фары, сиденья из экокожи, подогрев передних и задних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, раздельный климат-контроль, сенсорная мультимедиа.





Спереди универсал похож на обычный Ceed





Старшая комплектация GT отличается колёсами 18-го размера, спортивными креслами, системой контроля слепых зон, системой удержания в полосе, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков. Кроме того, эта версия оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. Стоит такая комплектация 1 999 900 рублей.





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