Новосибирец купил кроссовер Lamborghini Urus за 16 миллионов

Кроссовер, похожий на жабу, разгоняется до сотни за 3,6 секунды

Lamborghini Urus разгоняется как спорткар

В Новосибирске за первый квартал 2019 года продан один новый люксовый автомобиль марки Lamborghini, выяснили аналитики агентства «Автостат» в рамках исследования продаж Lamborghini в России. В целом по стране продано 28 автомобилей марки, в том числе 17 из них — в Москве.







«В Новосибирской области за первый квартал продан один кроссовер Lamborghini Urus. Данные на основе регистрации в местной ГИБДД», — уточнила НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода.





Кроссовер Lamborghini Urus появился в 2017 году — это первый внедорожный автомобиль марки, до этого были только легковые машины. Urus со своим 4-литровым турбированным мотором мощностью 650 л.с. способен разгонятся до 100 км/ч за 3,6 секунды — это показатели лучших легковых спорткаров. Его максимальная скорость — 305 км/ч.





Lamborghini Urus стоит от 16 миллионов рублей





Urus считается самым быстрым серийным внедорожником на земле. До него самым быстрым был люксовый кроссовер Bentley Bentayga, который со своим 6-литровым 608-сильным мотором берет первую сотню за 4,1 секунды. При этом Bentayga тяжелее — 2,4 тонны против 2,2 тонны у Urus.





Внешность Lamborghini Urus стала смелым шагом в дизайне, но многими она считается спорной. Экстерьер автомобиля сравнивают с жабой или лягушкой Crazy Frog.





Стоит Urus в базовой комплектации 16 миллионов рублей, однако с опциями цена доходит до 22–27 миллионов.





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