Новосибирец купил кроссовер Lamborghini Urus за 16 миллионов

Кроссовер, похожий на жабу, разгоняется до сотни за 3,6 секунды

Lamborghini Urus разгоняется как спорткар
Lamborghini Urus разгоняется как спорткар

В Новосибирске за первый квартал 2019 года продан один новый люксовый автомобиль марки Lamborghini, выяснили аналитики агентства «Автостат» в рамках исследования продаж Lamborghini в России. В целом по стране продано 28 автомобилей марки, в том числе 17 из них — в Москве. 


«В Новосибирской области за первый квартал продан один кроссовер Lamborghini Urus. Данные на основе регистрации в местной ГИБДД», — уточнила НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода. 


Кроссовер Lamborghini Urus появился в 2017 году — это первый внедорожный автомобиль марки, до этого были только легковые машины. Urus со своим 4-литровым турбированным мотором мощностью 650 л.с. способен разгонятся до 100 км/ч за 3,6 секунды — это показатели лучших легковых спорткаров. Его максимальная скорость — 305 км/ч. 


Lamborghini Urus стоит от 16 миллионов рублей
Lamborghini Urus стоит от 16 миллионов рублей


Urus считается самым быстрым серийным внедорожником на земле. До него самым быстрым был люксовый кроссовер Bentley Bentayga, который со своим 6-литровым 608-сильным мотором берет первую сотню за 4,1 секунды. При этом Bentayga тяжелее — 2,4 тонны против 2,2 тонны у Urus. 


Внешность Lamborghini Urus стала смелым шагом в дизайне, но многими она считается спорной. Экстерьер автомобиля сравнивают с жабой или лягушкой Crazy Frog. 


Стоит Urus в базовой комплектации 16 миллионов рублей, однако с опциями цена доходит до 22–27 миллионов. 


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