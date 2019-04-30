Новосибирцы столкнулись со сбоем работы сервисов «Альфа-Банка»

Первые жалобы на приложение поступили ещё в середине дня

По всей стране на проблемы пожаловались несколько сотен человек

Сегодня вечером у новосибирцев перестало работать приложение «Альфа-Банк» — по всей стране на проблемы пожаловались несколько сотен человек.







По информации мониторингового сервиса Downdetector, пользователи испытывают проблемы со входом в приложение и сбоем сервисов по переводу денег с 13:26. К 19:20 на сбои в работе пожаловались примерно 500 человек. С проблемами столкнулись и жители Новосибирска. Более 48% пользователей пожаловались на то, что не могут перевести деньги, а 36% испытывают проблемы со входом в систему.





На горячей линии для клиентов банка сообщается, что в настоящий момент недоступно управление услугами в приложениях банка «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл лайт».





В пресс-службе банка корреспонденту НГС подтвердили, что пользователи могут испытывать проблемы с приложениями, и пообещали предоставить комментарий позднее.





После публикации материала в пресс-службе банка сообщили, что работа сервисов была восстановлена. «Все системы работают в штатном режиме. Наблюдалась частичная недоступность сервисов в течение 5 минут», — объяснили в банке.





Один из последних сбоев в работе приложений «Альфа-Банка» произошёл в октябре 2018 года. Тогда не работали мобильное приложение, интернет-банк и кол-центр.