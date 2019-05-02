«Ты никому не нужна»: многодетная сибирячка заразилась ВИЧ от мужа и завела откровенный Instagram

Екатерина узнала о диагнозе, когда разошлась с мужем — наказывать отца троих детей она не собирается

Бывший муж признался Екатерине, что заразил ее, только тогда, когда девушка заявила о расставании с ним

Жительница Новосибирска и мать троих детей Екатерина Сергеева узнала о том, что у нее ВИЧ, полгода назад. В начале апреля 26-летняя девушка приняла решение жить с «открытым лицом» и завела собственный блог в Instagram, в котором открыто заявила о своём диагнозе. Она рассказала корреспонденту НГС, зачем пошла на такой шаг.







«Я жила в гражданском браке с молодым человеком, была от него беременна, родила ребёнка. Затем он нас с ребенком бросил и ушел к другой девушке, от которой он, кстати, и заразился ВИЧ. Мне он об этом ничего не сказал, и когда он вернулся в семью, мы продолжили с ним жить вместе. Потом у нас все равно ничего не получилось.





И когда я уже приняла решение с ним расстаться, он мне рассказал. Он мне на эмоциях со злости высказался, что вот: "Я тебя заразил ВИЧ, а ты такая никому не будешь нужна".





Я как-то сначала не поверила. Думала, что просто он там шутит, может злиться из-за того, что мы расстались», — рассказала Екатерина Сергеева.







Девушка сдала анализы в ноябре прошлого года — результаты пришли положительные. Назвать имя мужчины, который её заразил, Екатерина отказалась.







«Я не думала об этом, потому что этот человек все равно был мне родным, близким. То, что он меня не предупредил, — это уже как бы его само накажет как-то <…>





Тем более он отец моего ребенка, как я его могу наказать», — объясняет девушка.







Спустя полгода после теста Екатерина создала собственный блог в Instagram. Первый пост которого начался со слов: «Мой тест положительный. Нет, я не беременна. У меня положительный тест на ВИЧ. И это значит, что теперь мы будем жить с ним вместе долго и счастливо».











Екатерина Сергеева рассказала, что смогла принять свой диагноз благодаря поддержке близких.







«Сначала, конечно, были слёзы, отчаяние какое-то, но меня поддержали друзья, мама. <…> "ВКонтакте" некоторые лица, с которыми мы хорошо общались, дружили с детства, когда они это узнали, когда я первый раз в открытую об этом написала, человек пять просто из друзей удалилось мгновенно. Это их выбор.





А я решила открыто с этим жить, потому что хочу, чтобы люди об этом открыто говорили и не происходили такие ситуации, как у меня.





То есть если я знакомлюсь с человеком и я хочу с ним общаться, то сразу открыто об этом говорю и рассказываю о том, что в этом нет ничего страшного, с этим можно жить вполне нормально», — добавляет девушка.







Екатерина — многодетная мама. Она воспитывает троих детей. Её старшая дочь ходит в первый класс, а сын и дочь помладше — в детсад.







«Я, конечно, задумывалась об этом — как воспримут моих детей. <…> Но думаю, люди должны знать, что это нормально, и в дальнейшем я буду писать, как реагируют мамочки.





Кто с дочкой учится, мы с их родителями общаемся, и они тоже адекватно реагируют. Они прекрасно знают, что у меня есть ВИЧ, а мои дети не заражены», — отметила Сергеева.







Девушка сразу же поговорила со старшей дочерью, когда узнала о диагнозе.







«Я объяснила ей, что это такое. Она меня прекрасно поняла. Она меня по-своему, по-детски пожалела, поддержала. Иногда даже бежит, таблетки несет: "Мама, тебе скоро принимать". Я бы сказала, что практически ничего не изменилось в моей жизни. Ничего такого страшного и ужасного не произошло. Я как жила, так и живу, просто более трепетно отношусь к своему здоровью, близких и окружающих меня людей, а в основном ничего не меняется. Я также занимаюсь спортом, бегаю, куда-то хожу. Меня больше всего раздражает, что некоторые люди говорят: "ВИЧ — его не существует, его придумали для того, чтобы зарабатывать деньги. Я не буду принимать терапию и все такое". Больше меня раздражает вот это, а не само наличие диагноза», — объясняет Екатерина.











Екатерина Сергеева удалённо занимается маркетингом, в свободное время рисует и пишет стихи.







«Пока о создании полноценной семьи я еще не задумывалась, потому что несколько раз уже обожглась об это. Нет, пока в ближайшие лет пять связывать себя с мужчиной и как-то открываться по-новому не планирую. Я знаю несколько семей, в которых тоже есть ВИЧ. <…> Если человек тебя любит, то он примет тебя любую», — уверена девушка.







Всё больше новосибирцев готовы рассказывать о своем диагнозе в публичном пространстве. Таким образом они надеются побороть дискриминацию людей, которые живут с ВИЧ.

