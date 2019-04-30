Водитель сбил 5-летнего мальчика в Ленинском районе — ребёнка увезли в реанимацию

Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование

Мальчика с тяжёлыми травмами увезли в реанимацию
Мальчика с тяжёлыми травмами увезли в реанимацию

Сегодня днём, 30 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель сбил 5-летнего мальчика — его увезли в реанимацию.


Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла в 13:00 на улице Спортивная, 23. 


«<...> водитель мужчина 76-го года рождения на автомобиле "Лада Ларгус". Двигался по внутриквартальному проезду дома № 23 по улице Спортивная. <...> В пути следования совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», — рассказал Владислав Савченков.


Он уточнил, что в ДТП пострадал мальчик 5 лет. 


«[Сейчас он] находится в реанимации с очень тяжёлыми травмами. У него и черепно-мозговая травма, и рваные раны лица, ушиб печени, ушиб лёгкого, тупая травма живота», 


— сказал Савченков.


Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование. «Показаний к тому, что он будет нетрезвый, нет», — подчеркнули в ГИБДД.


В конце апреля на ОбьГЭСе автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — тогда мальчик отделался испугом, он забрал свой велосипед и убежал. А в конце февраля новосибирская Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя, который сбил 15-летнего подростка на улице Технической и скрылся с места ДТП — тогда мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга и травмой ноги.

Прочтений: 2623

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено