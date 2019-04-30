Водитель сбил 5-летнего мальчика в Ленинском районе — ребёнка увезли в реанимацию

Мальчика с тяжёлыми травмами увезли в реанимацию

Сегодня днём, 30 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель сбил 5-летнего мальчика — его увезли в реанимацию.







Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла в 13:00 на улице Спортивная, 23.





«<...> водитель мужчина 76-го года рождения на автомобиле "Лада Ларгус". Двигался по внутриквартальному проезду дома № 23 по улице Спортивная. <...> В пути следования совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», — рассказал Владислав Савченков.





Он уточнил, что в ДТП пострадал мальчик 5 лет.





«[Сейчас он] находится в реанимации с очень тяжёлыми травмами. У него и черепно-мозговая травма, и рваные раны лица, ушиб печени, ушиб лёгкого, тупая травма живота»,





— сказал Савченков.





Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование. «Показаний к тому, что он будет нетрезвый, нет», — подчеркнули в ГИБДД.





В конце апреля на ОбьГЭСе автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — тогда мальчик отделался испугом, он забрал свой велосипед и убежал. А в конце февраля новосибирская Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя, который сбил 15-летнего подростка на улице Технической и скрылся с места ДТП — тогда мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга и травмой ноги.