Водитель сбил 5-летнего мальчика в Ленинском районе — ребёнка увезли в реанимацию
Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование
Сегодня днём, 30 апреля, в Ленинском районе Новосибирска водитель сбил 5-летнего мальчика — его увезли в реанимацию.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла в 13:00 на улице Спортивная, 23.
«<...> водитель мужчина 76-го года рождения на автомобиле "Лада Ларгус". Двигался по внутриквартальному проезду дома
Он уточнил, что в ДТП пострадал мальчик 5 лет.
«[Сейчас он] находится в реанимации с очень тяжёлыми травмами. У него и черепно-мозговая травма, и рваные раны лица, ушиб печени, ушиб лёгкого, тупая травма живота»,
— сказал Савченков.
Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование. «Показаний к тому, что он будет нетрезвый, нет», — подчеркнули в ГИБДД.
В конце апреля на ОбьГЭСе автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — тогда мальчик отделался испугом, он забрал свой велосипед и убежал. А в конце февраля новосибирская Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя, который сбил 15-летнего подростка на улице Технической и скрылся с места ДТП — тогда мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга и травмой ноги.