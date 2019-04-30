На улице Ленина откроется огромный ресторан с тройным вертелом и крутящейся печью

В зале будет порядка 200 посадочных мест

Рестораторы, участвовавшие в создании сетей People's, «Перчини» и «Чучвара», запускают новый проект в Новосибирске. Заведение должно открыться уже в мае.







В ресторане «Горячий цех» на углу Ленина и Советской будут готовить мясо на специально разработанном для заведения гриле, а горячие блюда запекать в печи с вращающимся подом.







«Горячий цех» занял почти половину второго этажа в здании конторы Текстильсиндиката на Советской, 18.





Сейчас в зале заканчивается установка мебели и монтаж декора. Кухня уже работает, на ней идут отработки блюд будущего заведения.







Ресторан занял полностью крыло здания Текстильсиндиката со стороны улицы Ленина





Как рассказала корреспонденту НГС бренд-менеджер «Горячего цеха» Ирина Измайлова, в ресторане будет порядка 200 посадочных мест, точное количество и конфигурация которых может меняться в зависимости от потребностей.







«При необходимости у нас можно будет организовать зоны для компаний из 40–50 человек, которые будут не мешать другим посетителям», — говорит Измайлова.







В оформлении много металлических элементов





В ресторане будет открытая кухня, которую решили сделать ещё более «прозрачной», опустив стойку на уровень пояса. Таким образом стойка не будет прятать работу поваров — кухня будет видна посетителям из-за столиков в зале.





Стойка, ограждающая кухню, специально сделана ниже обычного





Основа концепции заведения — блюда из мяса на огне. Как рассказал бренд-шеф «Горячего цеха» Дмитрий Гарифулин один из основных кухонных агрегатов — гриль — был собран московской компанией специально для заведения.





Помимо зоны с решетками, которые можно будет поднимать и опускать над углями, здесь оборудован большой вертел на три отдельных «шампура», которые позволят готовить три разных вида мяса одновременно.







Гриль для ресторана изготовили по спецзаказу





Кроме гриля в ресторане приготовлена большая американская коптильня — смокер, который совмещает свойства гриля и коптильни. Здесь же поставили огромную дровяную печь с каменным вращающимся подом. По словам бренд-шефа, на ней будут готовить не только пиццу, но и просто горячие блюда, требующие запекания или просто томления в медленно остывающей печи.







Пирог с подкопченной говядиной в стиле турецкого пиде будет стоить порядка 380 рублей





Ресторан собирается работать в среднеценовом сегменте. Ориентировочная средняя стоимость горячего блюда здесь планируется на уровне 350–400 рублей. Помимо классики, в меню задуманы многочисленные вариации привычных блюд, в которых будут использоваться продукты, приготовленные на огне. Например, салат цезарь с говядиной из смокера, тартар из лосося, опалённого кулинарной горелкой и др.











Окна заведения выходят на перекресток Ленина и Советской





Название ресторана — советский термин, которым обозначается часть кухни или отдельное помещение, где готовят горячие блюда. Декор и недостающее оборудование в заведении должны появиться уже в течение недели, но начать работать «Горячий цех» должен только к середине мая. Ещё неделю создатели заведения планируют отрабатывать меню, тестируя его на посетителях, которых будут приглашать сами.







Это уже не первый крупный мясной ресторан, появившийся в этом году. Ранее на улице Бориса Богаткова с промежутком в месяц заработали иранское кафе и турецкий ресторан.