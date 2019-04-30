На улице Ленина откроется огромный ресторан с тройным вертелом и крутящейся печью

К открытию приложили руку создатели People's, «Перчини» и «Чучвары»

В зале будет порядка 200 посадочных мест
В зале будет порядка 200 посадочных мест

Рестораторы, участвовавшие в создании сетей People's, «Перчини» и «Чучвара», запускают новый проект в Новосибирске. Заведение должно открыться уже в мае. 


В ресторане «Горячий цех» на углу Ленина и Советской будут готовить мясо на специально разработанном для заведения гриле, а горячие блюда запекать в печи с вращающимся подом.


«Горячий цех» занял почти половину второго этажа в здании конторы Текстильсиндиката на Советской, 18. 


Сейчас в зале заканчивается установка мебели и монтаж декора. Кухня уже работает, на ней идут отработки блюд будущего заведения.


Ресторан занял полностью крыло здания Текстильсиндиката со стороны улицы Ленина
Ресторан занял полностью крыло здания Текстильсиндиката со стороны улицы Ленина


Как рассказала корреспонденту НГС бренд-менеджер «Горячего цеха» Ирина Измайлова, в ресторане будет порядка 200 посадочных мест, точное количество и конфигурация которых может меняться в зависимости от потребностей. 


«При необходимости у нас можно будет организовать зоны для компаний из 40–50 человек, которые будут не мешать другим посетителям», — говорит Измайлова. 


В оформлении много металлических элементов
В оформлении много металлических элементов


В ресторане будет открытая кухня, которую решили сделать ещё более «прозрачной», опустив стойку на уровень пояса. Таким образом стойка не будет прятать работу поваров — кухня будет видна посетителям из-за столиков в зале.


Стойка, ограждающая кухню, специально сделана ниже обычного 
Стойка, ограждающая кухню, специально сделана ниже обычного 


Основа концепции заведения — блюда из мяса на огне. Как рассказал бренд-шеф «Горячего цеха» Дмитрий Гарифулин один из основных кухонных агрегатов — гриль — был собран московской компанией специально для заведения. 


Помимо зоны с решетками, которые можно будет поднимать и опускать над углями, здесь оборудован большой вертел на три отдельных «шампура», которые позволят готовить три разных вида мяса одновременно.


Гриль для ресторана изготовили по спецзаказу
Гриль для ресторана изготовили по спецзаказу


Кроме гриля в ресторане приготовлена большая американская коптильня — смокер, который совмещает свойства гриля и коптильни. Здесь же поставили огромную дровяную печь с каменным вращающимся подом. По словам бренд-шефа, на ней будут готовить не только пиццу, но и просто горячие блюда, требующие запекания или просто томления в медленно остывающей печи.


Пирог с подкопченной говядиной в стиле турецкого пиде будет стоить порядка 380 рублей 
Пирог с подкопченной говядиной в стиле турецкого пиде будет стоить порядка 380 рублей 


Ресторан собирается работать в среднеценовом сегменте. Ориентировочная средняя стоимость горячего блюда здесь планируется на уровне 350–400 рублей. Помимо классики, в меню задуманы многочисленные вариации привычных блюд, в которых будут использоваться продукты, приготовленные на огне. Например, салат цезарь с говядиной из смокера, тартар из лосося, опалённого кулинарной горелкой и др. 



Окна заведения выходят на перекресток Ленина и Советской 
Окна заведения выходят на перекресток Ленина и Советской 


Название ресторана — советский термин, которым обозначается часть кухни или отдельное помещение, где готовят горячие блюда. Декор и недостающее оборудование в заведении должны появиться уже в течение недели, но начать работать «Горячий цех» должен только к середине мая. Ещё неделю создатели заведения планируют отрабатывать меню, тестируя его на посетителях, которых будут приглашать сами.


Это уже не первый крупный мясной ресторан, появившийся в этом году. Ранее на улице Бориса Богаткова с промежутком в месяц заработали иранское кафе и турецкий ресторан

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