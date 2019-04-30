На улицах Новосибирска начали продавать квас

Первые бочки прикатили в центр города

Бочка с квасом стоит на перекрёстке Гоголя и Каменской
Бочка с квасом стоит на перекрёстке Гоголя и Каменской

На улицах Новосибирска появились бочки с квасом — одну из первых НГС заметил у входа на станцию метро «Сибирская». 


Хлебный квас из бочки продают по 15 рублей за стакан объёмом 0,2 литра, 30 рублей — за 0,5 литра, и 50 рублей за литр. Как коротко заверила продавец, «сегодня покупателей очень много». Несмотря на это, к вечеру, как обещали синоптики, жара уйдёт из города — холодные массы принесут дождь с мокрым снегом.


Бочки с квасом на улицах — один из явных признаков наступления тепла. Вместе с ними в городе начали готовить первые летники, а новосибирцы кинулись закупать мясо для шашлыка. НГС узнал главные советы о том, как его выбрать.


К середине дня квас в бочке успел немного нагреться  
К середине дня квас в бочке успел немного нагреться  


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