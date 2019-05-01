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usd 64.63
eur 72.31
Бизнес
Народная премия НГС
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Новосибирцы начали голосование за лучший бизнес города среди 100 компаний

Этот этап «Народной премии НГС» продлится до 30 мая

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Больше всего кандидатов предложили в номинации «Медицинский центр года», «Жилой комплекс года» и «Кофейня года»

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 1 мая, начинается голосование «Народной премии НГС» за лучший бизнес Новосибирска. В шорт-лист вошли 100 компаний в 10 номинациях, а 11-го победителя по традиции выберет сама редакция НГС.

Шорт-лист сформировался из 12 164 заявок, которые прислали новосибирцы, но в каждой номинации осталось только по 10 компаний — жители города предлагали их чаще всего.

Вы можете голосовать за тех, кто, по вашему мнению, делает город лучше, с 1 по 30 мая, а 31-го мы наградим победителей: торжественная церемония пройдёт, как и в прошлом году, в НОВАТе, вести её будет Иван Ургант. Победители получат главный приз — увесистую 20-сантиметровую геометку из латуни с памятной табличкой.

Голосование проходит по следующим номинациям:

НГС узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучший супермаркет, медицинский центр, торгово-развлекательный центр, кофейню и жилой комплекс. И опубликовал шорт-лист премии.

Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (14)

дед
1 май 2019 в 11:29

А где завод года?

Наталья
1 май 2019 в 12:00

Нет медицинского центра в списке, за который бы отдала свой голос. «Здравица» утратила мое доверие. Врач УЗИ выдала заключение, которе не подтвердили другие врачи УЗИ. Сложилось впечатление, что просто хотят вытянуть как можно больше денег. Очень жаль. Раньше мне «Здравица» очень нравилась. Были у невропатолога, педиатра, лора. Всегда по делу. Но тут...

Zatamon
1 май 2019 в 11:32

А где номинация "сортир года"? для такого списка номинаций она смотрелась бы органично