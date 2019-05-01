Новосибирцы начали голосование за лучший бизнес города среди 100 компаний

Сегодня, 1 мая, начинается голосование «Народной премии НГС» за лучший бизнес Новосибирска. В шорт-лист вошли 100 компаний в 10 номинациях, а 11-го победителя по традиции выберет сама редакция НГС.



Шорт-лист сформировался из 12 164 заявок, которые прислали новосибирцы, но в каждой номинации осталось только по 10 компаний — жители города предлагали их чаще всего.



Вы можете голосовать за тех, кто, по вашему мнению, делает город лучше, с 1 по 30 мая, а 31-го мы наградим победителей: торжественная церемония пройдёт, как и в прошлом году, в НОВАТе, вести её будет Иван Ургант. Победители получат главный приз — увесистую 20-сантиметровую геометку из латуни с памятной табличкой.