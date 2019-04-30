Следователи назвали погибшего сотрудника ГИБДД виновным в массовом смертельном ДТП

Родственники погибшего сотрудника не согласны с его виной в этом происшествии

Следователи считают, что авария произошла по вине бывшего сотрудника ГИБДД, который погиб в этом происшествии

Следственный комитет России по Новосибирской области закончил расследование ДТП, в котором погибли 6 человек, — следователи уверены, что авария произошла по вине бывшего сотрудника ГИБДД, который также скончался.







ДТП произошло 6 октября 2016 года на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области. В результате лобового столкновения автомобилей «Тойота Приус» и «Лада Гранта» погибли 6 человек, в том числе двое детей.





Следствие считает виновным в ДТП погибшего водителя автомобиля «Тойота Приус», который на тот момент занимал должность инспектора отдельной роты ДПС ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия).





«Следствием установлено, что <...> [ДТП] произошло по вине 38-летнего водителя автомобиля "Тойота Приус" <...>, находившегося в очередном ежегодном отпуске,





которым <...> [был] осуществлен выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта"», — уточняется на сайте Следственного комитета.







При этом изначально в областной ГИБДД сообщали, что на встречную полосу движения выехала «Лада Гранта».





Смертельные травмы в аварии получили оба водителя и их пассажиры. В «Ладе Гранте» погибли 35-летняя женщина и 12-летняя девочка, в «Тойоте» — 29-летняя мама с годовалой дочкой. Еще одного ребенка из этой машины — мальчика 2013 года рождения — госпитализировали в Чановскую ЦРБ.





Уголовное дело будет направлено в суд, так как родственники погибшего водителя «Тойоты Приус» несогласны с его виной в ДТП.





«В связи с несогласием близких родственников <...> с его виной в данном дорожно-транспортном происшествии дело подлежит рассмотрению судом по существу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает следственное управление.