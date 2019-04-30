Следователи назвали погибшего сотрудника ГИБДД виновным в массовом смертельном ДТП

Родственники погибшего сотрудника не согласны с его виной в этом происшествии

Следователи считают, что авария произошла по вине бывшего сотрудника ГИБДД, который погиб в этом происшествии
Следователи считают, что авария произошла по вине бывшего сотрудника ГИБДД, который погиб в этом происшествии

Следственный комитет России по Новосибирской области закончил расследование ДТП, в котором погибли 6 человек, — следователи уверены, что авария произошла по вине бывшего сотрудника ГИБДД, который также скончался.


ДТП произошло 6 октября 2016 года на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области. В результате лобового столкновения автомобилей «Тойота Приус» и «Лада Гранта» погибли 6 человек, в том числе двое детей


Следствие считает виновным в ДТП погибшего водителя автомобиля «Тойота Приус», который на тот момент занимал должность инспектора отдельной роты ДПС ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия). 


«Следствием установлено, что <...> [ДТП] произошло по вине 38-летнего водителя автомобиля "Тойота Приус" <...>, находившегося в очередном ежегодном отпуске,


которым <...> [был] осуществлен выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта"», — уточняется на сайте Следственного комитета.


При этом изначально в областной ГИБДД сообщали, что на встречную полосу движения выехала «Лада Гранта». 


Смертельные травмы в аварии получили оба водителя и их пассажиры. В «Ладе Гранте» погибли 35-летняя женщина и 12-летняя девочка, в «Тойоте» — 29-летняя мама с годовалой дочкой. Еще одного ребенка из этой машины — мальчика 2013 года рождения — госпитализировали в Чановскую ЦРБ. 


Уголовное дело будет направлено в суд, так как родственники погибшего водителя «Тойоты Приус» несогласны с его виной в ДТП. 


«В связи с несогласием близких родственников <...> с его виной в данном дорожно-транспортном происшествии дело подлежит рассмотрению судом по существу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает следственное управление.

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