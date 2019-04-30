«Оторвал урну и убежал»: новосибирец вынес из ветклиники пожертвования

Похитителя задержали сотрудники Росгвардии

В урне было около 10 тысяч рублей пожертвований
В урне было около 10 тысяч рублей пожертвований

В Новосибирске из ветеринарной клиники БЭСТ украли урну с пожертвованиями — подозреваемого поймала вневедомственная охрана. 


«Пришел человек, оторвал урну и убежал», — кратко рассказали о происшествии в клинике.


В Управлении Росгвардии по Новосибирской области рассказали, что в ведомство пришла ориентировка на молодого человека.


«Заметив патрульный автомобиль на улице Каунасская, подозреваемый выбросил урну в кусты и попытался скрыться. После непродолжительной погони сотрудники Росгвардии задержали гражданина в подъезде жилого дома, где он проживал. В присутствии понятых молодой человек сознался, что украл урну», — добавили в ведомстве.


В урне было около 10 тысяч рублей пожертвований, которые он успел достать из коробки. Эти деньги были для благотворительного фонда «Варежка». Молодого человека сотрудники вневедомственной охраны доставили в отдел полиции.


«В полицию был доставлен подозреваемый в совершении преступления, житель Заельцовского района <…>. Возбуждено уголовное дело пока по статье "Кража". Возможна далее переквалификация уголовного дела (на грабёж. — Прим. ред.)», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 


Новосибирцы часто крадут необычные вещи и даже еду. Например, 26-летний мужчина украл из гаража коробки с грецкими орехами

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