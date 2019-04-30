«Не будем платить супостатам»: областные власти решили перейти на отечественный софт

Чиновников переведут на новое ПО до конца следующего года

Первыми новое программное обеспечение опробуют сотрудники одного из областных департаментов

Чиновников правительства Новосибирской области переведут на новый отечественный софт — первыми новое программное обеспечение опробуют сотрудники департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий.







Такое распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников 29 апреля. Всех чиновников планируют перевести на отечественный софт до конца 2020 года.





В разговоре с корреспондентом НГС руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов признал: власти могут столкнуться с трудностями на первых этапах внедрения нового ПО.





«<...> Конечно, там интерфейс немножко отличается, поэтому будут сложности в переучивании, тем более задача широкомасштабная, это касается операционных систем, и почты электронной, и офисных систем. Поэтому мы сейчас заканчиваем испытания по тем конфигурациям, которые применимы и более-менее удобны, и до конца года организуем пилот,





ну, например, мой департамент, скажем, как минимум перевести на отечественное ПО, чтобы самим прочувствовать, в чём есть проблема»,





— рассказал он.





По словам Дюбанова, сейчас отечественное программное обеспечение не сильно уступает зарубежному, хотя в нём не всегда есть всё, что необходимо сотруднику.





«Проблемы там по ряду офисных систем. Объективно мы догоняем те наработки Microsoft Office, к которому все привыкли. Мы понимаем, что сейчас 90% запросов сотрудников удовлетворяются с помощью отечественных систем.





Поэтому будем работать с отечественным производителем, не будем деньги платить супостатам, будем поддерживать нашу IT-отрасль»,





— заявил Анатолий Дюбанов.





В Новосибирске есть несколько производителей, которые проводят импортозамещение. Так, например, известный новосибирский юрист Алексей Крестьянов после введения продуктового эмбарго в 2014 году решил заняться производством хамона — вяленой свинины. И недавно даже открыл точку по продаже своего продукта в магазинах.





Кроме того, в новосибирском Академгородке существует компания OCSiAl, которая производит нанотрубки. В 2017 году она объявила о выпуске мотоциклов по собственной технологии.