Но лучше не болеть: объявлен график работы поликлиник и травмпунктов в майские праздники
Во время затяжных выходных во всех поликлиниках будут дежурить врачи
В правительстве Новосибирской области рассказали, по какому графику будут работать государственные поликлиники и травмпункты в майские праздники.
«В период с 1 по 5 мая 2019 года с 9:00 до 15:00 в городе Новосибирске будет организована работа дежурной службы в поликлинических отделениях всех медицинских организаций. Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить взрослым и детям круглосуточно в клинической стоматологической поликлинике
График работы травмпунктов:
Городская клиническая больница
Детская городская больница
Городская клиническая больница
Городская клиническая больница
Городская поликлиника
Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
Городская поликлиника
Детская городская клиническая больница
Городская поликлиника
Городская клиническая поликлиника
Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (Красный проспект, 3) оказывает помощь детям из Центрального, Железнодорожного, Октябрьского, Заельцовского и Первомайского районов круглосуточно, из Дзержинского, Калининского, Кировского и Ленинского районов — с 22:00 до 8:00.
Центральная клиническая больница СО РАН (Пирогова, 25) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут как взрослые, так и дети из правобережной части Советского района;
Городская больница
Поликлиническое отделение городской клинической больницы
Городская больница
Офтальмологический травмпункт Городской клинической больницы
Ожоговый травмпункт Новосибирской областной клинической больницы (улица Немировича-Данченко, 130) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых и детей из всех районов города.
Суперкороткая рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что оставшиеся дни, со среды по воскресенье, можно отдыхать. Тех, кто решил на уезжать за город, а остаться в Новосибирске, ждёт насыщенная культурная программа. НГС.АФИША составила список самых интересных событий длинных выходных.