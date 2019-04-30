Летим дальше: Utair опровергла слухи о прекращении полётов из Новосибирска

Из Новосибирска этот перевозчик летает по четырём направлениям

В заключении аудитора написано, что в настоящее время проводятся «обсуждения с кредиторами и заимодавцами условий реструктуризации»
В заключении аудитора написано, что в настоящее время проводятся «обсуждения с кредиторами и заимодавцами условий реструктуризации»

Сегодня, 30 апреля, в СМИ появились сообщения о риске прекращения деятельности из-за долгов авиакомпании Utair. Компания летает из Новосибирска по четырём направлениям — в Иркутск, Красноярск, Сургут, Ханты-Мансийск, причём на рейсах в столицу ХМАО это единственный перевозчик. 


В ответе на запрос НГС компания опровергла эти слухи.


Информация о возможной приостановке полётов, появившаяся сегодня в СМИ, основывается на заключении аудитора из годового отчёта. В нём говорится о том, что по итогам 2018 года авиакомпания понесла чистых убытков на сумму 21,9 миллиарда рублей, а к концу декабря компания имела отрицательные чистые активы в размере 30,5 миллиарда, а её краткосрочные обязательства превышали краткосрочные активы на 74,9 миллиарда.


По мнению аудитора, макроэкономическая ситуация, обстановка в авиаотрасли, включая цены на топливо, указывают на «существенной неопределённости, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно».


Пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина также рассказала корреспонденту НГС, что рейсы отменяются по телеграммам авиакомпаний, но официальных уведомлений об этом из Utair не поступало.


«Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полёты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полётов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — сообщили корреспонденту НГС в Utair со ссылкой на президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова.


Он добавил, что сама компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности.


«Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года», — заключил Пермяков.


В 2018 году НГС писал, как завершилась история крупнейшего туроператора в стране — «Натали Турс».

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