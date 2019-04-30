«Ему попался шизанутый пассажир»: новосибирские таксисты устроили митинг в память об убитом коллеге

Они принесли цветы к ТЦ «Москва», рядом с которым зарезали водителя

Неофициальный кенотаф организовали у ТЦ «Москва» 
Неофициальный кенотаф организовали у ТЦ «Москва» 

Новосибирские таксисты устроили митинг в память о погибшем водителе такси — его зарезали прямо в машине у Центрального рынка.


Коллеги погибшего организовали небольшой мемориал в память о таксисте Александре у входа в ТЦ «Москва» на улице Крылова — здесь, по предварительным данным, и произошло убийство. Водители сделали рассылку о своём мероприятии в общие чаты в WhatsApp, поставили фотографию погибшего с чёрной лентой, шашку такси и принесли гвоздики. Первыми на своеобразный мемориал приехали несколько водителей — в перерыве между рейсами.


«Он с нами был, был в нашем чате, а там и по другим разошлось. Человечище был, хороший, добрый. <...> Сын родился у него недавно, месяца ещё не прошло. [Они с женой] 10 лет ждали. Ему 40 лет было, его первый ребёнок родился у него. Мне ещё его слова в душу запали, что, мол, я спрашиваю, что родили поздно, под 40 лет. А он такой: "Да ты что, Дениска, мы ещё второго сделаем!"», — рассказал коллега погибшего Денис.


Днём к самоорганизованному мемориалу пришли несколько коллег погибшего с цветами
Днём к самоорганизованному мемориалу пришли несколько коллег погибшего с цветами


«Конечно, сейчас везде страшно. В магазин ходить страшно, ребёнка в школу отпускать страшно одного. Все профессии опасны по-своему. Просто попался шизанутый какой-то. У него изначально была верёвка, топор, ребята рассказали. Не так давно тоже на таксиста нападал. Он был пассажиром, но как так получилось: он его сюда привёз или забирал отсюда — неясно, этого мы не знаем. Может быть, просто подсел, хотя Саня бы просто так к себе никого бы не запустил. Хотя он доверчивый был», — говорят коллеги погибшего.


Убийство произошло на улице Крылова — между Центральным рынком и ТЦ «Москва»
Убийство произошло на улице Крылова — между Центральным рынком и ТЦ «Москва»


По данным службы 112, таксиста нашли порезанным ночью 29 апреля. Охранники Центрального рынка рассказали, что с ним в машине был ещё один мужчина — подозреваемый. Его увезли полицейские. В СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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