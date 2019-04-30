В Новосибирске начали работать первые летники
Кафе и рестораны начали строить летние веранды перед долгими майскими праздниками
Заведения на центральных улицах Новосибирска начали открывать летние веранды. На первых работающих площадках уже сидят посетители.
Первая летная веранда в центре, где уже сидят посетители, корреспондент НГС нашёл на улице Ленина — рядом с баром «Уголок святого Патрика». На всякий случай сооружение закрыто прозрачными мягкими щитами, хотя погода сегодня днём уже не требует дополнительных мер для сохранения тепла.
Активно ведётся монтаж веранд в доме на углу Советской и Ленина, где работает больше шести заведений. Здесь уже стоит готовая веранда чайханы «Баранжар», ставят мебель и освещение на летники «Гевары» и Morricome.
На нечётной стороне Ленина посетители уже уселись на внешнюю площадку «Академии кофе». Эти «ступени» здесь стоят круглый год, так что никакой особенной подготовки, кроме простой уборки, заведению делать было не нужно — достаточно просто пригласить посетителей, которые захотели бы здесь сесть. На такой же по типу летней площадке кофейни Shurobor в этом же здании, хотя на ней пока нет людей.
Уже можно сесть на летней площадке кофейни «Чашка кофе». Несмотря на то, что мебель для летника здесь только вынесли, две пары шезлонгов с маленькими столиками уже стоят на самом видном месте.
Судя по активности рестораторов, их совсем не испугало решение мэрии повысить стоимость аренды земли под летники в 42 раза.