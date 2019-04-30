В Новосибирске начали работать первые летники

Летняя веранда «Чашки кофе» формально только готовится, но сесть сюда можно уже сейчас





Заведения на центральных улицах Новосибирска начали открывать летние веранды. На первых работающих площадках уже сидят посетители.







Первая летная веранда в центре, где уже сидят посетители, корреспондент НГС нашёл на улице Ленина — рядом с баром «Уголок святого Патрика». На всякий случай сооружение закрыто прозрачными мягкими щитами, хотя погода сегодня днём уже не требует дополнительных мер для сохранения тепла.







Летник паба «Уголок святого Патрика» заработал, но на всякий случай закрылся от улицы прозрачными занавесами





Активно ведётся монтаж веранд в доме на углу Советской и Ленина, где работает больше шести заведений. Здесь уже стоит готовая веранда чайханы «Баранжар», ставят мебель и освещение на летники «Гевары» и Morricome.







Летние веранды кофеен на улице Ленина уже привлекают первых клиентов





Гостиница «Центральная» со стороны улицы Ленина обзавелась двумя лестницами из скамей





На нечётной стороне Ленина посетители уже уселись на внешнюю площадку «Академии кофе». Эти «ступени» здесь стоят круглый год, так что никакой особенной подготовки, кроме простой уборки, заведению делать было не нужно — достаточно просто пригласить посетителей, которые захотели бы здесь сесть. На такой же по типу летней площадке кофейни Shurobor в этом же здании, хотя на ней пока нет людей.







В баре «Шашлыкофф» решили в этом году поставить летник попроще





Уже можно сесть на летней площадке кофейни «Чашка кофе». Несмотря на то, что мебель для летника здесь только вынесли, две пары шезлонгов с маленькими столиками уже стоят на самом видном месте.







Судя по активности рестораторов, их совсем не испугало решение мэрии повысить стоимость аренды земли под летники в 42 раза.