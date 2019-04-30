СК начал проверку после публикации НГС о студентке НГПУ, обвинившей преподавателя в изнасиловании

Студентка утверждает, что подверглась домогательствам два года назад

Позиция вуза такова: виновные должны быть наказаны, но их должны установить правоохранительные органы, сам Артём Шабанов комментировать эту тему отказался

Новосибирские следователи начали проверку после публикации НГС о домогательствах преподавателя НГПУ к студентке.





Об этом сообщили сегодня, 30 апреля, в областном управлении СК в ответ на запрос корреспондента.





Уголовно-процессуальную проверку начал следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска «по сообщению об изнасиловании студентки НГПУ, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ (Изнасилование)».





«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе областного управления СК.







Студентка НГПУ Марина М. обратилась в редакцию НГС с просьбой разобраться в ситуации: по её словам преподаватель Института истории, гуманитарного и социального образования и председатель профсоюзной студенческой организации студентов вуза Артём Шабанов изнасиловал её два года назад, но тогда девушка побоялась обратиться в полицию. Марина начала искать других девушек, которым этот преподаватель пишет сообщения сексуального характера, как утверждают они. И нашла более 30 переписок, которые происходили на протяжении пяти-шести лет. НГС выслушал разные стороны конфликта.