Базу отдыха на Обском море выставили на продажу за 150 миллионов

База отдыха работает около 10 лет, все здания в ней построены за этот период

На Обском море в Искитимском районе выставили на продажу действующую базу отдыха — за участок у воды и больше десятка зданий под Новосибирском просят 150 миллионов.







Объявление о продаже появилось на сервисе Avito 25 апреля. В варианте не указан точный адрес, но написано, что она расположена в 70 км от Новосибирска рядом с остановкой.





Название базы отдыха владельцы также не указали из опасений, что об этом узнает персонал.







На территории в 6 га всего более 50 зданий и построек, самое новое — административное с кафе





Как рассказал корреспонденту НГС продавец, база работает около 10 лет и строилась с нуля, сейчас там около 50 капитальных круглогодичных и сезонных построек, в этом году на территории достроили новый административный корпус с кафе площадью 1600 кв. м.







Одновременно база отдыха может разместить 300 гостей в номерах разных категорий





Одновременно база может принять 300 гостей, их можно разместить в одном из тематических домов (есть дом охотника, дом рыбака, купеческий дом, терем, заимка), в жилом корпусе, VIP-корпусе или одном из восьми коттеджей, летом жить можно в летних домиках. На территории есть баня и сауна с бассейнами, открытые бассейны, причал, беседки с мангалами.







Помимо круглогодичных вариантов на территории есть летние домики





В стоимость продажи входит также 6 га земли в собственности, 300 м береговой линии, общежитие для персонала, оборудованные мастерские и автомобильный парк с техникой, а также катамараны, лодки и водные мотоциклы.







Владелец базы отдыха рассказал, что штат базы отдыха полностью укомплектован, а места забронированы на все ближайшие выходные и отчасти на лето. Годовой оборот бизнеса составляет порядка 30 млн рублей.







В качестве причины продажи собственник назвал желание выйти из бизнеса.







На рынке недвижимости Новосибирска такие варианты появляются нечасто, но регулярно: например, осенью прошлого года в продаже оказался отель-курорт «Морозово», а годом раньше владельцы решили продать развлекательный комплекс «Семь пятниц».