Власти Новосибирска снесут опасный детсад

Но на его месте тут же начнут строить новый за 100 миллионов

Детский садик закрыли в 2018 году, на его месте скоро должны построить новый
Детский садик закрыли в 2018 году, на его месте скоро должны построить новый

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска построит новый детский сад в микрорайоне «Расточка» Кировского района — новое здание появится на месте прежнего и будет стоить 110 миллионов рублей. 


Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, почти 10 миллионов уйдёт на снос старого здания детского сада и пристроек к нему, а на благоустройство и озеленение потратят 3,2 миллиона рублей. Основная часть суммы пойдет на строительство нового здания.


Новый детский сад появится на улице Мира, 9А на том же месте, где в 1944 году построили детский сад № 80 «Василёк». Деньги будут выделены из городского бюджета с субсидиями из федерального и областного. 


Как сообщили в департаменте образования мэрии города Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, 


«Василёк» не работает с 2018 года — его закрыли потому, что здание было признано аварийным и опасным для детей. 


«В 2019 году заказана подготовка проектной документации на строительство нового здания детского сада проектной наполняемостью 165 мест, что больше прежнего на 50 мест. <...> Работы на объекте планируется начать в августе 2019 года и завершить их в 2020 году», — уточняется в ответе на запрос.


В начале апреля на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе Новосибирска начали готовить площадку под строительство нового детского сада: он разместится между десятиэтажками на улице Высоцкого. Территорию окружили забором — там уже работает техника.

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