«Хочется бороться с дискриминацией»: новосибирцы с ВИЧ рассказали о себе в соцсетях

Основная цель, по словам идейного вдохновителя проекта Таисии, — это привлечение внимания к проблеме ВИЧ в регионе

В Новосибирске запустили акцию в соцсетях «Открытые лица». В группе пациентского сообщества помощи ЛЖВ «Остров» начали публиковать реальные истории и фото людей, живущих с ВИЧ, — они откровенно отвечают, почему решились рассказать о себе.







«Основная цель — это привлечь внимание к проблеме ВИЧ, особенно в нашем регионе. Сейчас он занимает лидирующие позиции и по количеству вновь выявляемых случаев и, к сожалению, по смертности ВИЧ-инфицированных людей. Идея проекта моя. Она родилась из соображений, что скоро День памяти (жертв СПИДа. — Прим. ред.) и нужно максимально привлечь внимание людей к этой проблеме. Хочется бороться с дискриминацией. ВИЧ — это хроническое заболевание, и на основании его не нужно делать выводов о человеке», — рассказала корреспонденту НГС представитель сообщества людей, живущих с ВИЧ, «Остров» Таисия Л.





Она и стала первой участницей проекта. Во втором посте о себе рассказал другой активист — Иван Е. Впереди еще несколько участников.







Иван надеется послужить для людей примером и считает, что «открытое лицо» также поможет в снижении дискриминации людей с ВИЧ







«Если бы мы этим вопросом озадачились 10 лет назад, то нашли бы одного-двух людей, сейчас в списке еще семь человек вместе со мной и Ваней. На неделю точно посты сделаем. Думаю, что еще люди откликнутся», — добавила Таисия.







Новосибирска область занимает лидирующую позицию в стране по количеству выявленных новых случаев заражения ВИЧ, а также попала в десятку регионов с самой высокой смертностью людей с ВИЧ.

