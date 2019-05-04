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На чем ты ездишь: китайский трицикл, на котором гоняет 83-летний пенсионер, стал звездой интернета

Рассказываем историю одного продвинутого пенсионера

Алексею Яковлевичу — 83 года
Алексею Яковлевичу — 83 года


Этого пенсионера в Тюмени знают практически все. Пожилой мужчина привлекает к себе внимание не только необычным средством передвижения, но и нескончаемым зарядом позитива. Он катается по городу на странном трицикле, пишет стихи на злобу дня и учит жизни молодежь. 


Видео: Семен Громов / 72.ru


Нашим коллегам из 72.ru пришлось потрудиться, чтобы найти этого водителя. Да, в интернете мужчина — настоящая звезда, но кто он такой, чем занимается и где живет — никто не знает. Поэтому они отправились инспектировать места, где его видели чаще всего. Знакомьтесь: Алексей Воронин, 83 года. 


Тюменец катается на своем трицикле каждый день
Тюменец катается на своем трицикле каждый день


Красная трехколесная машинка, припаркованная прямо под окнами пятиэтажки в Яру, сразу выдает место жительства пенсионера. От нее прямо к окну на верхнем этаже тянется электрический провод. Здесь-то и живет всеми любимый Алексей Яковлевич Воронин.


— Это электрический трицикл китайского происхождения. На двери написано Subaru, но на самом деле он называется совсем по-другому. Трицикл появился у меня, конечно, не по щучьему велению! Я выписал его через интернет из Санкт-Петербурга в прошлом году. Он стоил 190 тысяч рублей, а с доставкой до самого дома вышел в 212 тысяч, — рассказывает тюменец. — Мне нужно было какое-то средство передвижения, потому что ходить тяжело. А так сел и до рынка доехал. Трицикл мне понравился, удобный: прав на него не надо, бензина не надо, регистрировать не надо, легкий, маленький, экологически чистый. Заряжаю его у дома по 6–8 часов. Разгоняется до 35 километров в час. 


Места в этом транспортном средстве, на первый взгляд, почти нет. Но на деле сюда запросто поместятся два человека, водитель и пассажир
Места в этом транспортном средстве, на первый взгляд, почти нет. Но на деле сюда запросто поместятся два человека, водитель и пассажир


На это чудо техники Алексей Яковлевич накопил, откладывая часть пенсии. 


— Долг, кредит и ипотека — это удавка на шее у человека. Вы что? Какой кредит, сам накопил! — возмущенно объясняет пенсионер. 


Заряда трицикла хватает на 50 километров, потом его нужно «заправлять»
Заряда трицикла хватает на 50 километров, потом его нужно «заправлять»


Это не первая подобная покупка пенсионера. Еще в его гараже стоят похожий трицикл и маленький трактор. 


Этот трицикл позволяет ездить не только самому, но и даже взять с собой одного (миниатюрного) пассажира. Правда, это сразу сказывается на скорости трехколесного средства. Но бабушку, как признается Алексей Воронин, он уже пытался катать по родному Яру. Только вот ей тяжело было: слабость, голова кружилась.


Внутри нет руля, как у машины. С виду трицикл напоминает мотороллер
Внутри нет руля, как у машины. С виду трицикл напоминает мотороллер


Поэтому Алексей Воронин чаще всего ездит один. Соседи, дворовые ребятишки — все подходят к трициклу, рассматривают его, просят прокатиться. Но Алексей Яковлевич им отказывает, боится, что сломают. 


Около дома, где живет пенсионер, можно найти удлинители, с помощью которых он и заряжает свою машинку
Около дома, где живет пенсионер, можно найти удлинители, с помощью которых он и заряжает свою машинку


В центре внимания тюменский пенсионер оказывается и во время своих поездок в город. Автомобилисты, пешеходы и посетители магазинов, рядом с которыми иногда останавливается мужчина, часто подходят к нему с расспросами, просят сфотографироваться. Он им не отказывает. Понимает, чем вызван такой интерес. Оказывается, такой транспорт едва ли не единственный в Тюмени.


На трицикле он ездит не только в теплое время года.


— Зимой заносил в кабину тепловентилятор двухкиловаттный, пока ездил — тепло было. А когда жарко — открывал люк на крыше, — рассказывает мужчина, — Но сейчас-то я, конечно, за 14 тысяч рублей купил специальный отопитель на солярке. Он маленький, удобный.


Но в сильно ветреную погоду и на загородные трассы пенсионер старается не выезжать — боится, что сдует с дороги.


У пенсионера есть и мобильный телефон, про который он сам шутит: «Мое средство самообороны»
У пенсионера есть и мобильный телефон, про который он сам шутит: «Мое средство самообороны»


Алексей Воронин неспроста приобрел себе такое интересное средство передвижения. Он и сам производит впечатление очень продвинутого пенсионера. В свои 83 года любит делать интернет-покупки, сидеть в «Одноклассниках», писать стихи про женщин и политику. У него дома есть компьютер, который он осваивал сам, без посторонней помощи. Современен пенсионер и в отношениях с возлюбленной. Он утверждает, что спустя почти 50 лет совместной жизни они со своей второй половинкой до сих пор не расписаны.


— Испытательный срок еще не прошел. Вот пройдет время, тогда и сыграем сразу золотую свадьбу, — шутит Алексей Яковлевич. 

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