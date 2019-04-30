Пара в чёрных куртках украла очень доверчивую собаку

Золотистого ретривера Майю привязали у входа в супермаркет — потом она пропала

Золотистый ретривер Майя ушёл с чужими людьми из-за сильной доверчивости
Золотистый ретривер Майя ушёл с чужими людьми из-за сильной доверчивости

В Ленинском районе Новосибирска украли золотистого ретривера по кличке Майя. Инцидент произошёл 26 апреля на улице Котовского, 48 возле супермаркета «Мария-Ра». 


Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка собаки Елена Клус, в тот день она попросила выгулять собаку свою знакомую, потому что сама осталась дома после перелома ноги. Во время прогулки подруга Клус зашла в магазин и привязала Майю рядом с дверью. Через несколько минут женщина вышла, но собаки перед входом в магазин уже не было.


Камеры видеонаблюдения «Марии-Ра» находятся только внутри зала, но сквозь стекло они всё же засняли, как в течение 5 минут компания уводит ретривера, поделилась хозяйка собаки.


«Двое молодых людей, парень и девушка в тёмных куртках, видно по внутренним камерам магазина, отвязали ее и увели в направлении улицы Троллейной. Это всё произошло на протяжении нескольких минут. Написано заявление в полицию. Уже звонили несколько раз мошенники и вымогали деньги. Люди, которые это сделали, никак не объявляются, хотя расклеены бумажные объявления, есть объявления в интернете. Зоозащитники и просто неравнодушные люди активно помогают. Огромное им спасибо. На собаке был одет синий ошейник и зелёный короткий поводок, но могли одеть другой», — рассказала хозяйка 6-летней Майи Елена Клус. 


Сейчас Майя может быть в любом районе Новосибирска
Сейчас Майя может быть в любом районе Новосибирска


Елена подчёркивает, что собаке ежедневно нужно принимать медикаменты, иначе это может пагубно отразиться на здоровье Майи. Несмотря на большой размер, золотистые ретриверы отличаются добродушным, игривым и даже ласковым характером — именно эта порода часто работает как канистерапевты с больными детьми. Собаки хорошо ориентированы на человека, поэтому зачастую бывают слишком доверчивы к незнакомым. Как считает хозяйка, Майю могли увести в любой район Новосибирска.


В январе житель Новосибирской области украл огромного тибетского мастифа со двора частного дома в Дзержинском районе и требовал выкуп 100 тысяч рублей. Похититель держал собаку в багажнике и прятал у родственников — спустя почти неделю мастифу удалось сбежать. После испуганного пса заметил охотник в лесу недалеко от села Ташара — вместе с односельчанами он помог хозяйке вернуть собаку домой.

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