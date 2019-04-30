Авария с дырой в асфальте оставила без горячей воды десятки домов в Ленинском районе

Вернуть в дома тепло и горячую воду энергетики обещают к полуночи

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали о том, какие дома останутся без тепла и горячей воды до полуночи из-за ремонта на теплотрассе в Ленинском районе Новосибирска.







«65 жилых домов, 2 детских сада и 8 сооружений будут отключены от тепла и горячего водоснабжения», — сообщили в СГК.







В компании уточнили, что под отключение попали дома на Планировочной и Путевой. Вернуть горожанам отопление и горячую воду энергетики планируют сегодня к 23:55.









