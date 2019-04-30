Авария с дырой в асфальте оставила без горячей воды десятки домов в Ленинском районе

НГС публикует карту отключений

Вернуть в дома тепло и горячую воду энергетики обещают к полуночи
Вернуть в дома тепло и горячую воду энергетики обещают к полуночи

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали о том, какие дома останутся без тепла и горячей воды до полуночи из-за ремонта на теплотрассе в Ленинском районе Новосибирска.


«65 жилых домов, 2 детских сада и 8 сооружений будут отключены от тепла и горячего водоснабжения», — сообщили в СГК.


В компании уточнили, что под отключение попали дома на Планировочной и Путевой. Вернуть горожанам отопление и горячую воду энергетики планируют сегодня к 23:55.



Как ранее сообщали в СГК, ночью теплоэнергетики заметили, что в Ленинском районе увеличилась подпитка сетевой воды. Они стали искать причину и обнаружили дефект на магистральном трубопроводе. Из-за него возле здания № 7Г на улице Планировочной провалился асфальт — в итоге проезжую часть на этом участке пришлось полностью перекрыть. Сейчас объехать этот отрезок дороги можно по соседним улицам.

Прочтений: 2320

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено