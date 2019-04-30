Три дня перекрытий: военные проведут масштабные репетиции парада на площади Ленина

НГС публикует подробную карту с перекрытиями на 5, 7 и 8 мая

Репетировать парад в центре будут два дня подряд
Репетировать парад в центре будут два дня подряд

В Новосибирске пройдут репетиции парада Победы — 5 и 7 мая в городе будут перекрывать дороги. С ограничениями в движении из-за подготовки к празднику новосибирцы столкнутся и накануне Дня Победы — 8 мая.


«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Перекрытия в центре в воскресенье, 5 мая, начнутся с 7:00, а в рабочий вторник, 7 мая, дороги перекроют с 18:00.


НГС публикует карты перекрытий для наших читателей.


Три дня перекрытий: военные проведут масштабные репетиции парада на площади Ленина


Возле ТРЦ «Аура» 5 мая военные проведут репетиции салюта — залпы начнутся, когда заиграет гимн


Залпы в Новосибирске уже репетировали несколько раз, в частности, 23 апреля, горожане приняли их за взрывы — 23 апреля громкие хлопки слышали в районе Горской.


Три дня перекрытий: военные проведут масштабные репетиции парада на площади Ленина


Три дня перекрытий: военные проведут масштабные репетиции парада на площади Ленина


Кроме того, перекрытия в разных частях города будут и 8 мая — они коснутся Ленинского и Советского районов.


Три дня перекрытий: военные проведут масштабные репетиции парада на площади Ленина


Три дня перекрытий: военные проведут масштабные репетиции парада на площади Ленина


Праздничную программу на День Победы НГС публиковал накануне — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».

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