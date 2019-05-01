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Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в майские праздники

Они пообещали заморозки со снегом и предрекли Новосибирску «холодную яму»

Синоптики обещают мокрый снег и ночные заморозки
Синоптики обещают мокрый снег и ночные заморозки

Синоптики рассказали о погоде на этой неделе — первые майские праздники окажутся прохладными.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в центре погоды «Фобос».


«В настоящий момент на западные районы Сибири вышел холодный атмосферный фронт, — рассказала ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк. — Он уже обрушил самые настоящие снегопады на Урал, и эта очень холодная воздушная масса движется на юг Западной Сибири и начнёт покрывать Новосибирскую область. <...> 


Понижение температуры будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами и порывистым ветром 15–20 м/с, так что погода ожидается очень и очень сложная».


По словам синоптика, в начале мая по ночам ожидают дожди и мокрый снег, температура воздуха будет уходить в минус. Днём будет немного теплее, но не выше +3...+8 градусов. К середине недели антициклон обеспечит сухую и малооблачную погоду, что продолжит ночные заморозки до –2...–7 градусов, но зато сильно прогреет дни — до +8...+13. В пятницу, 3 мая, холодный воздух начнёт постепенно нагреваться, днём синоптики обещают до +11...+16, в субботу — до +17, а в воскресенье температура может повыситься до +19, вместе с этим должны уйти и ночные заморозки, рассказали в центре «Фобос».


«В принципе к концу первомайских выходных Новосибирская область начнёт выбираться из этой холодной ямы. Но на большее тепло всё-таки рассчитывать не стоит, но по крайней мере температура вернётся в норму», — заключила Елена Волосюк.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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