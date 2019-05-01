Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в майские праздники
Они пообещали заморозки со снегом и предрекли Новосибирску «холодную яму»
Синоптики рассказали о погоде на этой неделе — первые майские праздники окажутся прохладными.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в центре погоды «Фобос».
«В настоящий момент на западные районы Сибири вышел холодный атмосферный фронт, — рассказала ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк. — Он уже обрушил самые настоящие снегопады на Урал, и эта очень холодная воздушная масса движется на юг Западной Сибири и начнёт покрывать Новосибирскую область. <...>
Понижение температуры будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами и порывистым ветром 15–20 м/с, так что погода ожидается очень и очень сложная».
По словам синоптика, в начале мая по ночам ожидают дожди и мокрый снег, температура воздуха будет уходить в минус. Днём будет немного теплее, но не выше
«В принципе к концу первомайских выходных Новосибирская область начнёт выбираться из этой холодной ямы. Но на большее тепло всё-таки рассчитывать не стоит, но по крайней мере температура вернётся в норму», — заключила Елена Волосюк.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.