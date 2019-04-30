Боксёр из Новосибирска подтвердил титул чемпиона России — он быстро отправил соперника в нокаут

Вараздат Мкртчян (слева) подтвердил завоёванный зимой пояс чемпиона России

Новосибирский боксёр Вараздат Мкртчян подтвердил титул чемпиона России среди профессионалов.





Накануне вечером в Москве прошёл вечер профессионального бокса, где Мкртчян отправил узбекского боксёра Хусана Юлдашева в нокаут уже во втором раунде, сообщил в Instagram спортсмен и поблагодарил всех за поддержку.







Изначально организаторы планировали 8-раундовый бой.





Пояс чемпиона 23-летний боксёр завоевал в феврале этого года.





В прошлом году известный новосибирский боксёр Михаил Алоян объявил, что уходит в профессиональные бои — осенью в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии он вышел на ринг против опытного боксёра из ЮАР Золани Тете.









