Боксёр из Новосибирска подтвердил титул чемпиона России — он быстро отправил соперника в нокаут
Вараздат Мкртчян отправил Хусана Юлдашева в нокаут во втором раунде
Новосибирский боксёр Вараздат Мкртчян подтвердил титул чемпиона России среди профессионалов.
Накануне вечером в Москве прошёл вечер профессионального бокса, где Мкртчян отправил узбекского боксёра Хусана Юлдашева в нокаут уже во втором раунде, сообщил в Instagram спортсмен и поблагодарил всех за поддержку.
Изначально организаторы планировали 8-раундовый бой.
Пояс чемпиона 23-летний боксёр завоевал в феврале этого года.
В прошлом году известный новосибирский боксёр Михаил Алоян объявил, что уходит в профессиональные бои — осенью в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии он вышел на ринг против опытного боксёра из ЮАР Золани Тете.