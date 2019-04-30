Боксёр из Новосибирска подтвердил титул чемпиона России — он быстро отправил соперника в нокаут

Вараздат Мкртчян отправил Хусана Юлдашева в нокаут во втором раунде

Вараздат Мкртчян (слева) подтвердил завоёванный зимой пояс чемпиона России
Вараздат Мкртчян (слева) подтвердил завоёванный зимой пояс чемпиона России

Новосибирский боксёр Вараздат Мкртчян подтвердил титул чемпиона России среди профессионалов. 


Накануне вечером в Москве прошёл вечер профессионального бокса, где Мкртчян отправил узбекского боксёра Хусана Юлдашева в нокаут уже во втором раунде, сообщил в Instagram спортсмен и поблагодарил всех за поддержку.


Изначально организаторы планировали 8-раундовый бой. 


Пояс чемпиона 23-летний боксёр завоевал в феврале этого года.


В прошлом году известный новосибирский боксёр Михаил Алоян объявил, что уходит в профессиональные бои — осенью в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии он вышел на ринг против опытного боксёра из ЮАР Золани Тете.



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