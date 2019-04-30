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Еда

2ГИС подсчитал «индекс шашлыка»: самый дешёвый шашлык оказался в 220 километрах от Новосибирска

Но по сравнению с москвичами новосибирцы всё равно экономят

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Средняя цена килограмма сырого шашлыка в Новосибирске составила 318 рублей 

 

Фото: Стас Соколов / НГС

Специалисты сервиса 2ГИС подсчитали, сколько в среднем стоит шашлык в разных городах России. Новосибирск оказался далеко не лидером — шашлык в городе относительно доступен.

Подсчет «индекса шашлыка» специалисты 2ГИС вели на основе статистики приложения «2ГИС Чек», которое позволяет вернуть часть денег, потраченных на продукты. Пользователи находят товары в сервисе, покупают их в обычном магазине и получают кешбэк — возврат части трат на карту.

В выборку попали 10 городов, в которых в чеках чаще всего встречалась позиция «шашлык»: это Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Томск, Екатеринбург, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск и Хабаровск.

Самые дешевые шашлыки, как показала статистика «2ГИС Чека», в Барнауле, расстояние до которого от Новосибирска — всего 220 км. Здесь в среднем килограмм этого продукта стоит 196 рублей. 

Следом идут Санкт-Петербург (277 рублей), Томск (305 рублей), Новокузнецк (311 рублей), Новосибирск расположился на четвертом месте c ценой 318 рублей за килограмм. Самый дорогой шашлык продают в Москве — здесь он стоит в среднем 377 рублей за килограмм.

Ранее НГС публиковал советы по выбору шашлыка от Роспотребнадзора. 

Стас Соколов
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КОММЕНТАРИИ (13)

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Yeti_Siberia
30 апр 2019 в 12:23

Любителям холестренина и онкологических заболеваний посвящается.

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Директор Завода (Ржака)
30 апр 2019 в 12:14

Я беру по 450 руб вырезку. Без прослоек сала.

С той стороны
30 апр 2019 в 12:11

Средняя цена килограмма мяса , 350 рублей свинина ... как может шашлык , с хорошего мяса за эти деньги стоит? с самого дешёвого может ... горожане всё сметут , и переварят ! ) не то что у нас, в деревне . свежачок свининка .. угольки берёзовые...