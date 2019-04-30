2ГИС подсчитал «индекс шашлыка»: самый дешёвый шашлык оказался в 220 километрах от Новосибирска

Специалисты сервиса 2ГИС подсчитали, сколько в среднем стоит шашлык в разных городах России. Новосибирск оказался далеко не лидером — шашлык в городе относительно доступен.
Подсчет «индекса шашлыка» специалисты 2ГИС вели на основе статистики приложения «2ГИС Чек», которое позволяет вернуть часть денег, потраченных на продукты. Пользователи находят товары в сервисе, покупают их в обычном магазине и получают кешбэк — возврат части трат на карту.
В выборку попали 10 городов, в которых в чеках чаще всего встречалась позиция «шашлык»: это Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Томск, Екатеринбург, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск и Хабаровск.
Самые дешевые шашлыки, как показала статистика «2ГИС Чека», в Барнауле, расстояние до которого от Новосибирска — всего 220 км. Здесь в среднем килограмм этого продукта стоит 196 рублей.
Следом идут Санкт-Петербург (277 рублей), Томск (305 рублей), Новокузнецк (311 рублей), Новосибирск расположился на четвертом месте c ценой 318 рублей за килограмм. Самый дорогой шашлык продают в Москве — здесь он стоит в среднем 377 рублей за килограмм.
Ранее НГС публиковал советы по выбору шашлыка от Роспотребнадзора.