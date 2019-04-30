2ГИС подсчитал «индекс шашлыка»: самый дешёвый шашлык оказался в 220 километрах от Новосибирска

Специалисты сервиса 2ГИС подсчитали, сколько в среднем стоит шашлык в разных городах России. Новосибирск оказался далеко не лидером — шашлык в городе относительно доступен.



Подсчет «индекса шашлыка» специалисты 2ГИС вели на основе статистики приложения «2ГИС Чек», которое позволяет вернуть часть денег, потраченных на продукты. Пользователи находят товары в сервисе, покупают их в обычном магазине и получают кешбэк — возврат части трат на карту.



В выборку попали 10 городов, в которых в чеках чаще всего встречалась позиция «шашлык»: это Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Томск, Екатеринбург, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск и Хабаровск.

