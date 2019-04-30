Новосибирца не пустили в бар «Доски» — он обиделся и сообщил о бомбе в заведении

Во время звонка о взрывном устройстве в баре было около 150 посетителей

Бар «Доски» на «Студенческой» находится в здании ТЦ «Метромаркет»
Бар «Доски» на «Студенческой» находится в здании ТЦ «Метромаркет»

Сегодня ночью, 30 апреля, полиция задержала новосибирца за сообщение о минировании бара «Доски» — перед этим его не пустили в заведение.


В службу «112» поступило два звонка о минировании бара. Во время первого звонка мужской голос сказал, что бар взорвут через 2 часа, во время второго звонка — через 1 час 34 минуты. 


По данным сотрудника «112», оба звонка совершила одна и та же компания. «Они просили телефон у прохожих для вызова такси. Первый у девушки попросил, а второй — у мужчины», — рассказал дежурный службы корреспонденту НГС. Он отметил, что об этом рассказывали владельцы телефонов. К девушке за телефоном подошёл один молодой человек, а к мужчине — трое. 


В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области также подтвердили, что получили сообщение об угрозе в одном из развлекательных заведений в 1:50. На место выехали сотрудники полиции и кинологи, но при проверке никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью, не нашли. 


«В течение нескольких минут сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении, мужчина, которого, по предварительной информации, не пустили в данное заведение», — уточнили в МВД.


Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


В руководстве бара корреспонденту НГС также прокомментировали инцидент.


«Гости пытались устроить потасовку на входе, были не допущены в заведение по причине того, что состояние было достаточно нетрезвое. Буквально через минут 15–20 поступила информация, что заложена бомба... Их задержали, наших сотрудников вызывали для опознания, в общем-то, их даже опознали», — сообщил представитель заведения.


После звонка из бара эвакуировали людей — в это время было около 100–150 человек.


Бар «Доски» открылся на «Студенческой» в конце лета 2017 года.

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