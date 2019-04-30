Двухлетний ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал из окна на Бориса Богаткова

Полиция начала проверку после происшествия

Двухлетний ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал из окна на Бориса Богаткова


Вечером накануне, 29 апреля, в Октябрьском районе на Бориса Богаткова двухлетний ребёнок выпал с третьего этажа.


«Ребёнок на Бориса Богаткова, 171 выпал вместе с сеточкой из окна», — сообщил корреспонденту НГС дежурный службы 112. Информация поступила в 20:40.


В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт происшествия: ребёнок 2017 года рождения выпал с третьего этажа дома. Он упал на газон, после этого на место выехали сотрудники полиции. Его осмотрели медики, оказалось, что его жизни и здоровью ничего не угрожало.


«Предварительно установлено, что выпал он, облокотившись на москитную сетку», — уточнили в ведомстве.


Сотрудники полиции сейчас проводят проверку.


Отдельно полицейские подчеркнули, что летом по статистике дети чаще всего падают из окон, которые плохо защищены. В зоне риска дети от года до 6 лет.


В полиции просят новосибирцев не оставлять детей без присмотра и следить за открытыми окнами и окнами с москитными сетками.


В ноябре 2017 года в Новосибирске под суд пошла многодетная мать, у которой из окна выпал ребёнок, когда она ходила в магазин.

Прочтений: 11333

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