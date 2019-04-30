Все в объезд: на левом берегу провалилась дорога

Из-за коммунальной аварии движение на Планировочной пришлось закрыть в обе стороны

После коммунальной аварии энергетики перекрыли часть улицы Планировочной
После коммунальной аварии энергетики перекрыли часть улицы Планировочной

Сегодня, 30 апреля, теплоэнергетики перекрыли улицу Планировочную в Ленинском районе Новосибирска.


Полностью закрылся проезд возле здания № 7Г — недалеко от перекрёстка с улицей Ватутина, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».


В СГК уточнили, что там из-за проблем с трубопроводом провалился асфальт.


«Ночью выросло давление сетевой воды, бригада выехала на поиски дефекта, и на Планировочной <…> обнаружили провал асфальта. Там обнаружился дефект [на магистральном трубопроводе], объём работ сейчас определяется так же, как и характер дефекта», — пояснили в СГК.


В компании добавили, что теплоэнергетики огородили место работ. Водителям придётся объезжать перекрытый участок по соседним улицам. В ближайшее время станет известно, сколько времени потребуется на ремонт трубопровода и сколько абонентов придётся отключить от тепла на время работ.


Водителям придётся искать пути объезда 
Водителям придётся искать пути объезда 


Ранее генеральный директор СГК Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС назвал участки тепловых сетей, которые компания планирует заменить в Новосибирске в первую очередь. Самой ветхой трубе оказалось 55 лет — она служит с 1964 года.

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