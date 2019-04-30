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«Фольксваген» вылетел на пешеходов рядом с «Лентой» на Петухова

В ГИБДД уточнили, что одна из женщин попала в больницу

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Авария случилась на улице Петухова
Авария случилась на улице Петухова

Сегодня утром, 30 апреля, в Новосибирске рядом со зданием Петухова, 71 автомобиль сбил женщину.


Сообщение об аварии поступило около 8:30 в службу 112.


«Поворот в сторону "Ленты"», — уточнил корреспонденту НГС дежурный службы.


Инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков уточнил корреспонденту НГС, что пешеход жив, а обстоятельства ДТП уточняются.


На прошлой неделе на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска грузовой автомобиль сбил пожилого мужчину — пострадавший погиб на месте


Пострадала женщина 1963 года рождения — её с различными травмами госпитализировали.


После этого «Фольксваген» врезался в бордюрный камень, вылетел на островок безопасности и далее — на пешеходов.


Машины столкнулись, и после этого «Фольксваген» потерял управление.


Владислав Савченков рассказал подробности аварии. Оказалось, что перед ДТП автомобиль «Фольксваген»  ехал со стороны Винаповского моста в сторону площади Кирова. Навстречу ему ехал второй автомобиль — сейчас уточняется его марка.


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