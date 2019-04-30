«Фольксваген» вылетел на пешеходов рядом с «Лентой» на Петухова

В ГИБДД уточнили, что одна из женщин попала в больницу

Трансляция обновляется

Авария случилась на улице Петухова

Сегодня утром, 30 апреля, в Новосибирске рядом со зданием Петухова, 71 автомобиль сбил женщину.







Сообщение об аварии поступило около 8:30 в службу 112.





«Поворот в сторону "Ленты"», — уточнил корреспонденту НГС дежурный службы.







Инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков уточнил корреспонденту НГС, что пешеход жив, а обстоятельства ДТП уточняются.





На прошлой неделе на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска грузовой автомобиль сбил пожилого мужчину — пострадавший погиб на месте.





09:55

Пострадала женщина 1963 года рождения — её с различными травмами госпитализировали.





09:54

После этого «Фольксваген» врезался в бордюрный камень, вылетел на островок безопасности и далее — на пешеходов.





09:52

Машины столкнулись, и после этого «Фольксваген» потерял управление.





09:50

Владислав Савченков рассказал подробности аварии. Оказалось, что перед ДТП автомобиль «Фольксваген» ехал со стороны Винаповского моста в сторону площади Кирова. Навстречу ему ехал второй автомобиль — сейчас уточняется его марка.



