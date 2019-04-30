Видео: в Новосибирском зоопарке подросли детёныши кошачьих лемуров

Молодые лемурчики сидели на спинах у взрослых во время обеда

Кошачьих лемуров также называют лемурами Катта
Кошачьих лемуров также называют лемурами Катта

В Новосибирском зоопарке подросли детёныши кошачьих лемуров, которые появились в начале весны.


Сцену из жизни кошачьих лемуров продолжительностью около двух минут сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.


На её видео заметно, что юные лемуры увеличились в размерах по сравнению с тем, какими они были полтора месяца назад. И тогда, и сейчас на роликах заметно, как взрослые особи заботятся о подрастающих.


Во время съёмки маленькие лемуры всё время держались на спинах у взрослых.



В июне прошлого года читательница НГС стала свидетельницей побега кошачьего лемура из вольера Новосибирского зоопарка

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