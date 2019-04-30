Новосибирск оказался на последней строчке рейтинга самых бедных городов

Из всех городов новосибирцы выше всего оценили своё материальное положение

Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список самых бедных городов России — Новосибирск занял в нём последнее место.







Всего в рейтинг попало 24 города. Тройку лидеров возглавляет Саранск, далее следуют Тамбов и Саратов. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Красноярск (17-е место) и Омск (21-е место).







Опрос проводился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет. «Жителей 24 российских городов просили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных был сформирован данный рейтинг», — сообщили составители.





Накануне аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут потратить на машину 5 миллионов.