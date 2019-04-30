В Калининском районе 170 домов остались без света

На месте работают аварийные службы

Свет обещают вернуть ночью
Свет обещают вернуть ночью

Поздно вечером в понедельник, 29 апреля, в Калининском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого 170 домов в частном секторе остались без света.


«У нас информация по Калининскому району — аварийное отключение, ориентировочно на два-три часа», — коротко сообщили корреспонденту НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе города.


По информации портала «Мой Новосибирск», в 23:30 вышли из строя 4 трансформаторные подстанции. Свет в дома должен вернуться в 2:30 ночи. 


В Калининском районе 170 домов остались без света


На прошлой неделе более 10 домов в Октябрьском районе остались без света из-за аварийного отключения.

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