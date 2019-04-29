Житель Новосибирской области выиграл 500 тысяч в телепередаче

Он угадал, в какой ячейке находится главный приз

Сибиряк выбрал ячейку, в которой лежал сертификат на 500 тысяч рублей
Сибиряк выбрал ячейку, в которой лежал сертификат на 500 тысяч рублей

Житель города Куйбышева Новосибирской области Василий Братцев угадал одну из 12 ячеек в передаче «У нас выигрывают» и забрал главный приз — 500 тысяч рублей. Программа вышла в эфир в минувшее воскресенье, 28 апреля.


На протяжении всей передачи Василий помогал ведущему Михаилу Борисову проводить розыгрыш «Русского лото». В результате он смог набрать два балла и попал в «Суперконкурс», где ему предстояло выбрать одну из ячеек, в которой лежал главный приз.


«В каждой ячейке нашего сейфа уже лежит по 10 лотерейных билетов "Русского лото". Вы набрали 2 балла. Вы можете выбрать две ячейки, номера которых вам не нравятся. В одну из оставшихся десяти мы заложим главный приз — сертификат на 500 тысяч рублей. Ваша задача — определить ячейку, в которой находится главный приз», — объяснил ведущий.



Сибиряк выбрал третью ячейку и не прогадал — именно в ней и находился сертификат.


«Спасибо всем, кто мне в дороге желал удачи. Люди, спасибо! Вы болели за меня. Я рад!» — поделился эмоциями Василий Братцев.


В начале февраля житель Новосибирской области стал финалистом передачи «Поле чудес».

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