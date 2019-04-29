Новосибирские волейболисты выиграли Кубок Молодёжной лиги

В финале они обыграли соперников из Нового Уренгоя

Команда не проиграла ни одного матча за Кубок

Вечером в понедельник, 29 апреля, новосибирская команда «Локомотив-ЦИВС» в финальном матче обыграла соперников из команды «Факел-2». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:20, 25:19, 22:25, 18:25, 15:9).







Новосибирские волейболисты одержали уверенную победу в трёх партиях и уступили соперникам в одной. Исход матча решился в тай-брейке, который «Локомотив-ЦИВС» завершил со счётом 15:9.





«"Локомотив-ЦИВС" оформляет "золотой дубль" нынешнего сезона — Кубок Молодёжной лиги наш! Новосибирцы в пятисетовом матче обыграли новоуренгойский "Факел-2"!» — сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.





Команда новосибирского клуба, начав первый матч Кубка победой над командой из Санкт-Петербурга «Факел-2», не допустила ни одного поражения.