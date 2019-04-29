«Ниссан» сбил школьницу напротив Дзержинского суда — водитель скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии

Ребёнка доставили в больницу с подозрением на перелом руки 
Ребёнка доставили в больницу с подозрением на перелом руки 

Сегодня вечером, 29 апреля, на улице Промышленная, 1 в Дзержинском районе Новосибирска водитель автомобиля Nissan Sunny сбил 9-летнюю школьницу и скрылся с места преступления. Пострадавшая была доставлена в больницу. 


«Сегодня в 17:15 предположительно белый Nissan Sunny предположительно госномер 150 сбил девочку 9 лет. Девочка доставлена в больницу с ушибами, возможно, перелом пальца или руки — уточняем. Автомобиль с места скрылся, двигался со стороны улицы Шекспира», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Сейчас сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП. Если вы стали его свидетелем, сообщите информацию в дежурную часть по номерам: 232–23–51, 232–23–21.


На днях, 24 апреля, в Первомайском районе Новосибирска 3-летняя девочка на самокате попала под машину во дворе. Пострадавшую отвезли в больницу — по предварительным данным, у неё черепно-мозговая травма.

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