Сотрудник «МегаФона» продал данные двух членов избиркома и получил условный срок

Подсудимый отделался условным сроком — приговор в законную силу ещё не вступил

В Новосибирске завершился суд над бывшим сотрудником компании «МегаФон», который продал персональные данные двух абонентов — членов избирательной комиссии Екатеринбурга: вскоре они обнаружили, что номера заблокированы и до них никто не может дозвониться.







Сегодня, 29 апреля, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 24-летнему подсудимому, который работал инженером по эксплуатации систем обеспечения продаж Сибирского филиала ПАО «МегаФон». Об этом корреспонденту НГС рассказал помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Александр Сапрыкин.







Как следует из материалов уголовного дела, у сотрудника был доступ к программе со сведениями об абонентах «МегаФона»: к их паспортным данным, датам рождения, адресам, информации о балансе. Пользоваться этой базой данных инженер мог в том числе и удалённо. Раскрыть коммерческую тайну и продать данные абонентов он решил осенью 2018 года, когда его об этом в переписке попросил собеседник, проходивший по делу как «неустановленное лицо».







«Неустановленное лицо к нему обратилось посредством мессенджера Telegram с предложением сообщить <…> за денежное вознаграждение сведения о владельцах двух абонентских номеров, на что он дал согласие. И 8 сентября [20]18 года, уже находясь у себя дома, <…> он сфотографировал их данные на свой мобильный телефон и направил неустановленном лицу», — описал ситуацию Александр Сапрыкин.







В тот же день на электронный кошелёк сотрудника «МегаФона» пришла плата за эту услугу — «не менее 1400 рублей» за два номера, уточнил помощник прокурора.







По его сведениям, владельцами этих номеров оказались члены избирательной комиссии Екатеринбурга, которые на следующий день, 9 сентября, должны были работать на выборах депутатов городской думы.





После того как их персональные данные стали известны постороннему, они обнаружили, что кто-то заблокировал их сим-карты.







«Им перестали поступать входящие звонки, а они ожидали звонков от председателей нижестоящих избирательных комиссий. <…> Они пытались проверить баланс, перечисляли денежные средства на счёт, но не получилось у них [восстановить связь], поскольку номера были заблокированы.





Каких-либо последствий, [отразившихся] на результатах выборов, это не повлекло, но, как говорят потерпевшие, <…> [привело] к определённым затруднениям в ходе выборной кампании.





Но благодаря стационарному телефону всё удалось решить. Причинён только моральный вред, поскольку [избирком] не мог надлежащим образом исполнять обязанности», — пояснил Александр Сапрыкин.







Он уточнил, что в итоге продавший данные абонентов новосибирец пошёл под суд за «незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну» (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Свою вину подсудимый полностью признал. Октябрьский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.







Корреспондент НГС попросила компанию «МегаФон» прокомментировать ситуацию с разглашением данных абонентов. «Мы не располагаем данными о ходе расследования, и за любыми подробностями необходимо обратиться непосредственно в органы следствия. Можем лишь сообщить, что сотрудник Ложкин И.И. (осуждённый по уголовному делу. — Прим. ред.) уже не работает в компании», — ответили в пресс-службе Сибирского филиала ПАО «МегаФон».





Двумя месяцами ранее в Новосибирске завершился суд над двумя бывшими сотрудниками компании «МТС», которые пытались раскрыть персональные данные полумиллиона абонентов.

