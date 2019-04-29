Сибирячка оправилась после тяжёлой травмы и выиграла золото на чемпионате России по кикбоксингу

Кроме неё золотые медали получили ещё двое спортсменов из Новосибирска

Одна из победительниц перенесла в прошлом году тяжёлую операцию на ноге после разрыва ахиллова сухожилия

Три спортсменки из Новосибирской области завоевали первые места на чемпионате России по кикбоксингу — одна из победительниц, Ольга Григорьева, перенесла в прошлом году сложную операцию на ноге после разрыва ахиллова сухожилия.







Чемпионат России по кикбоксингу проходил в Самаре. Всего в соревнованиях приняло участие более 2 тысяч спортсменов в дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».







Золото в соревновании выиграли трое спортсменов Новосибирского центра высшего спортивного мастерства: Ольга Григорьева и Анастасия Полищук победили в дисциплине «лайт-контакт» в разных весовых категориях, а Екатерина Суховей заняла первое место в дисциплине «поинтфайтинг».



Как рассказала корреспонденту НГС Ольга Григорьева, во время подготовки она испытывала боли в повреждённой ранее ноге, но на соревнованиях ей удалось выступить без проблем.





«Страх уже прошёл, и даже, наверное, я про ногу забыла свою, потому что плотно готовилась, настраивалась на победу, чтобы выиграть и войти в сборную России.





Во время подготовки нога мешала переносить нагрузку, болела, но на выступлении ничего не мешало. Соревнования прошли на высоком уровне, было 2 тысячи участников в четырёх дисциплинах»,





— рассказала Ольга Григорьева.





Спортсменка уточнила, что в последнем бою ей пришлось выступать против призёра прошлого года, но она справилась, выиграв в темпе.









«Провела два боя с мастером спорта. Финальный бой боксировала с первым номером прошлого года, её выводили вперёд, и финальный бой у нас был с ней.





Все три раунда высокого темпа, ну вот все сказали, что я переиграла. Судя по фотографии (на фотографии у Ольги Григорьевой под глазом виден синяк. — Прим. ред.), там был хороший махач такой»,





— говорит Григорьева.





Теперь она собирается готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в октябре в Боснии и Герцеговине. «В плане здоровья мышцы устали и иммунитет упал, чуть-чуть простыла и заболела, но в эмоциональном плане всё круто и классно. Сейчас надо найти в себе силы и готовиться к чемпионату», — добавила Ольга Григорьева.





В прошлом году Ольга Григорьева перенесла операцию после разрыва ахиллова сухожилия — ей пришлось пропустить несколько соревнований, но она смогла пересилить свой страх и выиграла золото на Кубке России.





В конце сентября двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов попал в больницу — врачи провели операцию борцу на мениске. После восстановления он также вернётся в строй.