Инвалид прислал судье SMS c угрозами и попал под уголовное дело
Пугающие сообщения он начал писать после того, как остался без части пенсии
В Новосибирске начинается суд над жителем Заельцовского района, который прислал на служебный телефон судьи SMS с угрозами.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в прокуратуре Калининского района Новосибирска.
По её данным, новосибирец был недоволен решением Заельцовского районного суда от 17 июля 2017 года по гражданскому делу, в котором он выступал истцом. Из-за этого 24 мая 2018 года он прислал судье SMS с угрозами. В тексте сообщения, в частности, говорилось о том, что у судьи есть ровно 10 дней, чтобы «исправить должностные преступления» и вернуть деньги на его пенсионную карту. В противном случае новосибирец грозил суицидом или самосудом, в том числе в сообщении упоминалось о намерении «взорвать суд».
Прочитавшая SMS судья реально восприняла угрозу, пояснили в прокуратуре Калининского района. Теперь приславший сообщение новосибирец пойдёт под суд по обвинению в ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дел и материалов в суде).
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы до трёх лет», — пояснила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Как следует из показаний, которые отправитель SMS дал ещё в статусе подозреваемого, он инвалид III группы, страдает несколькими хроническими заболеваниями, перенёс инфаркт и не может работать по состоянию здоровья. При этом
он получает пенсию по инвалидности — 7800 рублей. Но из неё каждый месяц высчитывают по 2800 рублей по решению Заельцовского районного суда, привели показания новосибирца в прокуратуре Калининского района.
По её данным, подозреваемый тогда пояснил, что он судился с поликлиникой
Подозреваемый настаивал на том, что решение по своему делу он так и не получил, поэтому обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование. Но судья отказалась удовлетворить его ходатайство. После очередного удержания денег из пенсии подозреваемый, по его словам, и решил отправить судье SMS с угрозами. При этом в своих показаниях он уточнил, что текст сообщения был его «криком души», попыткой обратить внимание на проблему и на самом деле он «ничьей смерти не хотел и не хочет», привели позицию отправителя SMS в прокуратуре Калининского района.
Дело об угрозах судье уже поступило в Калининский районный суд Новосибирска, но заседание ещё не назначено, следует из карточки дела на сайте суда.
В прошлом году Калининский районный суд вынес обвинительный приговор 28-летнему Алексею Словягину — он обругал судью во время слушаний по своему делу.