Инвалид прислал судье SMS c угрозами и попал под уголовное дело

Пугающие сообщения он начал писать после того, как остался без части пенсии

SMS с угрозами написал новосибирец, у которого по решению суда из пенсии каждый месяц удерживают по 2800 рублей

В Новосибирске начинается суд над жителем Заельцовского района, который прислал на служебный телефон судьи SMS с угрозами.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в прокуратуре Калининского района Новосибирска.







По её данным, новосибирец был недоволен решением Заельцовского районного суда от 17 июля 2017 года по гражданскому делу, в котором он выступал истцом. Из-за этого 24 мая 2018 года он прислал судье SMS с угрозами. В тексте сообщения, в частности, говорилось о том, что у судьи есть ровно 10 дней, чтобы «исправить должностные преступления» и вернуть деньги на его пенсионную карту. В противном случае новосибирец грозил суицидом или самосудом, в том числе в сообщении упоминалось о намерении «взорвать суд».







Прочитавшая SMS судья реально восприняла угрозу, пояснили в прокуратуре Калининского района. Теперь приславший сообщение новосибирец пойдёт под суд по обвинению в ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дел и материалов в суде).







«Санкция данной статьи предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы до трёх лет», — пояснила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.







Как следует из показаний, которые отправитель SMS дал ещё в статусе подозреваемого, он инвалид III группы, страдает несколькими хроническими заболеваниями, перенёс инфаркт и не может работать по состоянию здоровья. При этом





он получает пенсию по инвалидности — 7800 рублей. Но из неё каждый месяц высчитывают по 2800 рублей по решению Заельцовского районного суда, привели показания новосибирца в прокуратуре Калининского района.







По её данным, подозреваемый тогда пояснил, что он судился с поликлиникой № 27 , требуя возместить материальный вред и выплатить компенсацию морального вреда. В июле 2017 года судья Заельцовского районного суда частично удовлетворила его требования. Но также, согласно этому решению, истец обязан выплатить больше 56 тысяч рублей частному учреждению, которое проводило экспертизу по инициативе суда.







Подозреваемый настаивал на том, что решение по своему делу он так и не получил, поэтому обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование. Но судья отказалась удовлетворить его ходатайство. После очередного удержания денег из пенсии подозреваемый, по его словам, и решил отправить судье SMS с угрозами. При этом в своих показаниях он уточнил, что текст сообщения был его «криком души», попыткой обратить внимание на проблему и на самом деле он «ничьей смерти не хотел и не хочет», привели позицию отправителя SMS в прокуратуре Калининского района.







Дело об угрозах судье уже поступило в Калининский районный суд Новосибирска, но заседание ещё не назначено, следует из карточки дела на сайте суда.







В прошлом году Калининский районный суд вынес обвинительный приговор 28-летнему Алексею Словягину — он обругал судью во время слушаний по своему делу.