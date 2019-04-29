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Фотографии новосибирца с деревом и столбом попали на выставки в Греции и Венгрии

Два снимка выставят в галереях Афин и Будапешта

Фото называется Deliberateness (на английском — «неспешность»). В центре снимка — почтовый ящик 
Фото называется Deliberateness (на английском — «неспешность»). В центре снимка — почтовый ящик 


Работы новосибирского фотографа Александра Куцепалова попали в европейские галереи. На фотографии для выставки Moment of colors в Афинах — пражский фонарь, а для выставки в Будапеште жюри выбрало пейзаж немецкого городка на границе со Швейцарией.


«Я участвовал в различных международных конкурсах. В одном работа выиграла и будет принята в галерею в Афинах, на выставку летом по тематике конкурса Moment of colors», — рассказал НГС фотограф Александр Куцепалов.


Второе фото под названием Deliberateness попало на выставку Shape of things, которая откроется 9 мая в Будапеште. На нем запечатлены дерево, почтовый ящик и скамейка на границе Германии и Швейцарии. 


Этот фонарь в Праге фотограф запечатлел в 2018 году
Этот фонарь в Праге фотограф запечатлел в 2018 году


«Фотография, где фонарь на фоне синего неба, была снята в Праге в 2018 году. Она из цикла небольшого проекта Тhey See (на английском — "Они видят"), — пояснил фотограф. — А фото для выставки в Венгрии снято осенью 2016 года в Германии. Название придумал сам».


Как рассказал Куцепалов, фотографией он занимается с 2016 года: «Достаточно много путешествовал и фотографировал. Плюс какие-то проекты начал снимать уже здесь. Сейчас я много времени уделяю именно фотопроектам, а не просто одиночным фотографиям. Хочу сделать фотографию основным видом деятельности».


Недавно известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки заснеженных гор и деревьев Алтая с высоты птичьего полёта.

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